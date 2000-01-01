Звёзды сборной Нидерландов на ЧМ-2014 и ЧМ-2022
На ЧМ-2014 «оранжевые» завоевали бронзовые медали. Кто призван превзойти достижение предшественников?
Тогда — Робин ван Перси
Главный бомбардир команды забил четыре гола на турнире, в том числе незабываемый мяч Испании в группе.
Сейчас — Коди Гакпо
23-летний форвард ушёл с поля без гола в 1/8 финала с США — зато забил целых три мяча в групповом турнире.
Тогда — Арьен Роббен
Как и полагается вингеру, Роббен регулярно создавал остроту на фланге и при этом трижды поразил ворота самостоятельно.
Сейчас — Мемфис Депай
На групповом этапе 28-летний игрок молчал, но сумел открыть счёт в игре 1/8 финала с американцами.
Тогда — Уэсли Снейдер
Десятый номер Нидерландов классно рулил атаками команды: сделал два ассиста в игре с Испанией, забил Мексике. Только матч за третье место пропустил — травма.
Сейчас — Френки де Йонг
Такое впечатление, что с этим полузащитником в составе одновременно оказывается 12 человек — он успевает отработать и в атаке, и в обороне.
Тогда — Стефан де Врей
Центральный защитник отыграл все семь матчей на турнире, причём лишь однажды его заменили — когда результат матча уже был ясен (та самая победа над Испанией 5:1).
Сейчас — Вирджил ван Дейк
Один из лучших, если не лучший защитник мира прямо сейчас.
Тогда — Яспер Силлессен
Основной вратарь сборной на ЧМ-2014. За исключением одной серии пенальти — с Коста-Рикой, когда его заменили на Тима Крула.
Сейчас — Андрис Нопперт
Неожиданный первый номер «оранжевых». Свой первый вызов в сборную Нопперт получил только в сентябре 2022-го.
Кто заменил великое поколение Нидерландов? Сборная сильно изменилась после ЧМ-2014
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