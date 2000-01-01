Роналду рано убирать из состава Португалии. Он наследник легендарного игрока прошлого

Звёзды сборной Португалии на ЧМ-1966 и ЧМ-2022
На ЧМ-1966 Португалия стала третьей. Рамуш — невероятно крут, но тогда у португальцев тоже были варианты на замену главной звезде, а итог — бронза в трудной борьбе с СССР. Сравниваем лидеров тогда и сейчас. ►►
Тогда — Эйсебио
В Англии в качестве главной ударной силой португальцев выступал Эйсебио. Его и по сей день считают величайшим футболистом в истории сборной Португалии. Он стал лучшим бомбардиром чемпионата мира с девятью голами.
Сейчас — Криштиану Роналду
Наследником же легендарного форварда стал не менее великий футболист. Роналду не попал в стартовый состав на матч со Швейцарией, но списывать со счетов его рано. В конце концов, мы говорим о человеке, забившим 118 голов за сборную.
Тогда — Жозе Торриш
28-летний нападающий мог поспорить с Эйсебио за звание главной звезды сборной Португалии. Именно его гол стал победным в труднейшем матче за третье место с СССР. Однако в полуфинале с Англией он мало чем помог.
Сейчас — Гонсалу Рамуш
История Торриша вполне может стать примером для 21-летнего воспитанника «Бенфики». Рамуш оформил хет-трик в 1/8 финала со Швейцарией, но в дальнейшем полагаться лишь на него будет опасно. Гонсалу молод и голоден до побед, однако ему нужна поддержка.
Тогда — Жозе Карлуш
Как помогать товарищам и защищать ворота, прекрасно знал Жозе Карлуш. Четырёхкратный обладатель Кубка Португалии на ЧМ-1966 был невероятно полезен, особенно в матче со сборной Советского Союза.
Сейчас — Пепе
Теперь обороной команды Фернанду Сантуша руководит Пепе. 39-летний защитник всё ещё хорош в своей роли и даже не прочь забить — Швейцария получила от него +1 в свои ворота.
Тогда — Жозе Аугушту
Был в составе сборной Португалии 1966 года и двукратный победитель Лиги чемпионов. Но зажигал Аугушту не только в «Бенфике» — в Англии игрок отметился тремя голами, став четвёртым бомбардиром турнира.
Сейчас — Бруну Фернандеш
На один мяч меньше пока забил полузащитник «Манчестер Юнайтед», зато он отдал три результативные передачи — лучший результат с 1966 года. Фернандеша по системе «гол+пас» опережают только звёзды этого топа Эйсебио и Торриш.
Тогда — Антониу Симойнш
Футболист невысокого роста (всего 1,58 м) оказался необычайно талантлив. Без Симойнша, возможно, и не было бы победы в матче с Бразилией на групповой стадии, что позволило португальцам выйти в плей-офф с первого места.
Сейчас — Жоау Феликс
Так же важен для современной версии команды 23-летний полузащитник «Атлетико». В Катаре Феликс забил в стартовом матче с Ганой и поучаствовал в двух голах в игре со Швейцарией. Отличный результат!
Роналду рано убирать из состава Португалии. Он наследник легендарного игрока прошлого
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