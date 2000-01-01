Ни Месси, ни Роналду! Легендарный форвард составил символическую сборную ЧМ за всю историю

Символическая сборная за всю историю ЧМ (версия Алана Ширера)
Алан Ширер не включил двух действующих легенд в команду лучших игроков в истории чемпионатов мира. Можно было выбрать не более одного игрока из каждой сборной.
Лев Яшин (СССР) — вратарь
Яшин сыграл на трёх ЧМ: 1958, 1962 и 1966 годов. На чемпионате мира — 1966 в Англии сборная СССР заняла четвёртое место — это лучший результат команды в истории. Был он в составе и на ЧМ-1970, но на поле не выходил.
Хосе Насасси (Уругвай) — правый защитник
Насасси в составе сборной Уругвая выиграл первый чемпионат мира в истории — в 1930 году.
Франц Беккенбауэр (ФРГ) — центральный защитник
Кайзер Франц добыл полный комплект медалей ЧМ: серебро в 1966-м, бронзу в 1970-м и, наконец, золото в 1974-м.
Бобби Мур (Англия) — центральный защитник
Чемпион мира 1966 года. Пеле называл Бобби Мура лучшим защитником, против которого он играл.
Паоло Мальдини (Италия) — левый защитник
Легендарный игрок «Милана» стал бронзовым призёром ЧМ-1990 и взял серебро четыре года спустя. Как-то даже несправедливо, что победный для Италии чемпионат мира — 2006 прошёл без Мальдини.
Хави (Испания) — центральный полузащитник
Системообразующий игрок сборной Испании на победном ЧМ-2010. Важнейшая фигура «золотого» поколения сборной.
Лука Модрич (Хорватия) — центральный полузащитник
Без Модрича сборная Хорватии вряд ли дошла бы до финала ЧМ-2018. Дойдёт ли в 2022-м?
Зинедин Зидан (Франция) — атакующий полузащитник
Его два удара головой по мячу сделали Францию чемпионом в 1998 году. Его удар головой в грудь Матерацци, возможно, лишил команду титула восемь лет спустя.
Диего Марадона (Аргентина) — правый форвард
Дон Диего сделал Аргентину счастливой, приведя команду к Кубку мира в 1986 году. Четыре года спустя аргентинцев в финале остановила сборная ФРГ.
Пеле (Бразилия) — центрфорвард
Единственный в истории футболист, ставший трёхкратным чемпионом мира как игрок: в 1958, 1962 и 1970 годах.
Йохан Круифф (Нидерланды) — левый форвард
Круифф творил магию на ЧМ-1974, но в финале команда Нидерландов пала под натиском немцев.
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