Ни Месси, ни Роналду! Легендарный форвард составил символическую сборную ЧМ за всю историю

Лев Яшин (СССР) — вратарь

Яшин сыграл на трёх ЧМ: 1958, 1962 и 1966 годов. На чемпионате мира — 1966 в Англии сборная СССР заняла четвёртое место — это лучший результат команды в истории. Был он в составе и на ЧМ-1970, но на поле не выходил.