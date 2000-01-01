«Тёмная лошадка» чемпионата мира. Какие звёзды Марокко не пустили Испанию в 1/4 финала?

Тогда — Мустафа Эль-Хаддауи

За 10 лет Эль-Хаддауи сменил пять французских клубов, в том числе «Ниццу» и «Сент-Этьен», однако на ЧМ-1986 он поехал игроком швейцарской «Лозанны». Хавбек был неотъемлемой частью команды, сыграв в трёх из четырёх матчей.