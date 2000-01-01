«Тёмная лошадка» чемпионата мира. Какие звёзды Марокко не пустили Испанию в 1/4 финала?

Звёзды сборной Марокко на ЧМ-1986 и ЧМ-2022
Команда Валида Реграги установила новый рекорд. В 1986 году в 1/8 финала марокканцев с трудом одолел будущий финалист! Кто же эти герои? Сравниваем тогда и сейчас! ►►
Тогда — Эззаки Баду
На чемпионате мира в Мексике сборная Марокко вполне могла пройти в четвертьфинал. Команда ФРГ долго не могла вскрыть их оборону и забить лучшему футболисту Африки. Этот титул Баду получил сразу после ЧМ.
Сейчас — Яссин Боно
Спустя 36 лет в Марокко нашёлся ещё один крутой вратарь. Голкипер «Севильи» стал главным героем матча с Испанией, вытащив серию пенальти. Боно сделал два сейва, отразив удары Карлоса Солера и Серхио Бускетса!
Тогда — Мустафа Эль-Хаддауи
За 10 лет Эль-Хаддауи сменил пять французских клубов, в том числе «Ниццу» и «Сент-Этьен», однако на ЧМ-1986 он поехал игроком швейцарской «Лозанны». Хавбек был неотъемлемой частью команды, сыграв в трёх из четырёх матчей.
Сейчас — Ашраф Хакими
Защитник «ПСЖ» — звезда современной сборной Марокко. Хакими отдал результативную передачу в матче с Канадой и забил «паненкой» решающий пенальти с Испанией.
Тогда — Абдельраззак Каири
Этот хавбек стал звездой матча с Португалией. Каири легко разделался с соперником, забив в их ворота сразу два мяча, причём сделал это за восемь минут. Невероятно!
Сейчас — Хаким Зиеш
Пожалуй, самый титулованный футболист нынешней сборной Марокко. Вместе с «Челси» Зиеш выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира в 2021 году, а теперь зажигает в Катаре.
Тогда — Азиз Будербала
Отличный послужной список и у Будербалы. Азиз становился лучшим игроком Кубка африканских наций в 1986 и 1988 годах, брал Кубок Швейцарии (1986) и выходил в финал Кубка Франции (1990).
Сейчас — Нуссайр Мазрауи
25-летний Мазрауи три сезона подряд становился чемпионом Нидерландов с «Аяксом», а в 2022 году перешёл в «Баварию». Один из ключевых игроков сборной Марокко в Катаре.
Тогда — Абделькарим Кримау
Кримау проявил себя как отличный нападающий, не только на мексиканском чемпионате мира, но и во французской Лиге 1. За карьеру он забил 85 голов в 286 матчах.
Сейчас — Юссеф Эн-Несири
Форвард «Севильи» пока порадовал только одним голом на турнире — в матче с Канадой, но в целом у него очень хорошая статистика — 16 мячей в 53 играх за сборную.
«Тёмная лошадка» чемпионата мира. Какие звёзды Марокко не пустили Испанию в 1/4 финала?
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