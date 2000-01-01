Лучшие в 2018-м — лучшие и сейчас! Кто ведёт сборную Франции ко второму золоту ЧМ подряд

Звёзды сборной Франции на ЧМ-2018 и ЧМ-2022
Последний большой успех Франции на ЧМ был совсем недавно. Мбаппе — неизменная звезда команды Дидье Дешама, но в чемпионском составе «трёхцветных» произошли неожиданные замены. Кто же засиял ярче всех? ►►
Тогда — Килиан Мбаппе
В Россию нападающий «ПСЖ» приехал в статусе главной надежды национальной команды, но далеко не её суперзвезды. И, только забив четыре мяча на турнире, Мбаппе ею стал.
Сейчас — Килиан Мбаппе
А вот на момент старта ЧМ в Катаре сомнений в том, кто станет основным «локомотивом» сборной Франции, не было. Килиан уже лучший бомбардир турнира с пятью мячами в активе, и это не предел!
Тогда — Антуан Гризманн
Форвард «Атлетико» составлял с Мбаппе прекрасную пару на линии атаки. На российском чемпионате мира он набрал семь очков по системе «гол+пас». При этом Антуан забивал и в финале с Хорватией.
Сейчас — Оливье Жиру
Теперь же место одного из самых результативных игроков в сборной Франции занял Оливье Жиру. Он побил рекорд Тьерри Анри, забив больше всех в истории национальной команды — 52 мяча.
Тогда — Поль Погба
В центре поля французы могли положиться на хавбека «Ювентуса». Погба не только делал прекрасные забросы на Мбаппе, но и сам нёсся вперёд. Свой единственный гол на турнире он забил в финале.
Сейчас — Антуан Гризманн
В Катаре, куда Погба не доехал из-за травмы, его функции начал выполнять Гризманн. Антуан впечатляет количеством и качеством черновой работы. В матче с Данией он, например, создал больше всех голевых моментов, но также был хорош и в полузащите.
Тогда — Н’Голо Канте
Прагматичная система Дидье Дешама не могла обойтись без настоящего работяги в центре поля. Им как раз и был Канте. Н’Голо быстро и эффективно тормозил соперников, демонстрируя отличную статистику по перехватам и отборам.
Сейчас — Адриен Рабьо
27-летний хавбек «Ювентуса» неожиданно стал автором первого гола сборной Франции на ЧМ в матче с Австралией. Кроме того, Рабьо отдал результативную передачу на Жиру, так что к нему стоит присмотреться.
Тогда — Уго Льорис
Без стараний легендарного вратаря не видать золота «трёхцветным». Льорис провёл четыре из семи матчей «на ноль», при этом игра с Перу на групповой стадии стала для него 100-й в карьере. Уже тогда можно было понять, что опыта у Уго хоть отбавляй.
Сейчас — Уго Льорис
Теперь же голкипер в шаге от крутого рекорда Лилиана Тюрама, на счету которого 142 матча за национальную команду. Сыграв в 1/8 финала с Польшей, Льорис догнал его, но, так как Франции ещё предстоит встреча с Англией, первое место в этом рейтинге у него уже в кармане.
Лучшие в 2018-м — лучшие и сейчас! Кто ведёт сборную Франции ко второму золоту ЧМ подряд
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