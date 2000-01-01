Лучшие в 2018-м — лучшие и сейчас! Кто ведёт сборную Франции ко второму золоту ЧМ подряд

Сейчас — Уго Льорис

Теперь же голкипер в шаге от крутого рекорда Лилиана Тюрама, на счету которого 142 матча за национальную команду. Сыграв в 1/8 финала с Польшей, Льорис догнал его, но, так как Франции ещё предстоит встреча с Англией, первое место в этом рейтинге у него уже в кармане.