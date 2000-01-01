Неймар гонится за рекордом Пеле, но проклятие сборной сильнее? Интриги игры Бразилии на ЧМ

Интрига № 5: снимет ли Бразилия проклятие европейских команд?

Бразилии тотально не везёт с европейскими командами в 1/4 финала. Если исключить 2014 год, когда бразильцы прошли колумбийцев, то на последних трёх чемпионатах мира они не могли совладать с европейцами именно на этой стадии турнира. В 2006-м проиграли французам, в 2010-м — голландцам, в 2018-м — бельгийцам.