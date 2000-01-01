Топ-5 интриг матча 1/4 финала Бразилия — Хорватия
Шансы хорватов на победу не теоретические. Проклятие Бразилии может сыграть им на руку.
Интрига № 1: встретится ли Бразилия с Аргентиной?
Все привыкли видеть Неймара и Лионеля Месси на одной половине поля — что в «Барселоне», что в «ПСЖ», но их игра друг против друга невероятно увлекательна. Встретятся ли они в полуфинале?
Интрига № 2: дотянет ли Хорватия до серии пенальти?
Выбить Бразилию с турнира может Хорватия — команда, которая отбегала 120 минут в матче с Японией и разгромила её в серии пенальти. На ЧМ-2018 хорваты трижды заходили в экстра-тайм: с Данией, Россией и Англией. И неизменно побеждали.
Интрига № 3: побьёт ли Неймар рекорд Пеле?
До уникального достижения великого бразильца Неймару остаётся забить всего два гола. За карьеру в национальной команде Пеле поразил ворота соперника 77 раз, в активе его ближайшего преследователя — 76 мячей.
Интрига № 4: догонит ли Ришарлисон Мбаппе?
Яркая борьба идёт за звание лучшего бомбардира чемпионата мира. Килиан Мбаппе лидирует с пятью голами, в то время как Ришарлисон забил три. После матча с Хорватией всё может измениться.
Интрига № 5: снимет ли Бразилия проклятие европейских команд?
Бразилии тотально не везёт с европейскими командами в 1/4 финала. Если исключить 2014 год, когда бразильцы прошли колумбийцев, то на последних трёх чемпионатах мира они не могли совладать с европейцами именно на этой стадии турнира. В 2006-м проиграли французам, в 2010-м — голландцам, в 2018-м — бельгийцам.
Неймар гонится за рекордом Пеле, но проклятие сборной сильнее? Интриги игры Бразилии на ЧМ
Читайте также
🇭🇷 Прошлое и настоящее Хорватии
🇧🇷 Прошлое и настоящее Бразилии
🇳🇱 Прошлое и настоящее Нидерландов
🇦🇷 Прошлое и настоящее Аргентины
Символическая сборная ЧМ за историю: версия Ширера
Самые громкие сенсации плей-офф ЧМ
🚫 Россия прокляла Испанию? Снова беды с пенальти!
4️⃣ Лучшие матчи 1/4 в истории ЧМ
🇲🇦 5 плюсов и минусов Марокко перед 1/8 финала
🇨🇭 5 плюсов и минусов Швейцарии перед 1/8 финала
🇵🇹 5 плюсов и минусов Португалии перед 1/8 финала
🇪🇸 5 плюсов и минусов Испании перед 1/8 финала
🇫🇷 Килиан Мбаппе — лучший форвард ЧМ-2022
Лидеры по числу матчей в истории сборной Франции
Самые результативные команды ЧМ-2022
Рекорды Килиана Мбаппе на ЧМ-2022