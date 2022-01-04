Месси рвётся к золоту ЧМ, но Нидерланды всё обломают? Крутая интрига в 1/4 финала

Интрига №3: Гакпо — ещё один преследователь Мбаппе

У Килиана, лидирующего в гонке за звание лучшего бомбардира турнира с пятью голами, необычайно много конкурентов. Один из них – 23-летний Коди Гакпо, в активе которого три мяча в четырёх играх.