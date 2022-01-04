Месси рвётся к золоту ЧМ, но Нидерланды всё обломают? Крутая интрига в 1/4 финала

Топ-5 интриг 1/4 финала Аргентина — Нидерланды
Амбиции Лео могут разбиться о самомнение ван Гала, который верит, что голландцы способны обыграть первого топ-соперника на турнире.
Интрига №1: беспроигрышная серия Нидерландов прервётся?
Голландцы установили в Катаре рекордную беспроигрышную серию в матчах ЧМ. Встреча с США в 1/8 финала стала 11-й, в которой национальная команда не знает поражений.
Интрига №2: Месси сделает шаг к победе на ЧМ?
Ближе всего форвард «ПСЖ» был к Кубку мира в 2014 году, когда завоевал серебряные медали в Бразилии. Но сейчас шансы исправить великую неудачу появились у Месси вновь.
Интрига №3: Гакпо — ещё один преследователь Мбаппе
У Килиана, лидирующего в гонке за звание лучшего бомбардира турнира с пятью голами, необычайно много конкурентов. Один из них – 23-летний Коди Гакпо, в активе которого три мяча в четырёх играх.
Интрига №4: ван Гал мощно ответит на критику?
Главного тренера сборной Нидерландов раз за разом обвиняют в скучной игре. Масла в огонь подлил Анхель Ди Мария, назвав Луи ван Гала худшим специалистом в своей карьере. Луи может доказать, что аргентинец не прав.
Интрига №5: будет ли яркое противостояние Аргентины и Бразилии в полуфинале?
Упорство голландцев достойно уважения, однако многие рассчитывают на победу аргентинцев. Встреча команд Лионеля Скалони и Тите в случае выхода Бразилии в полуфинал будет легендарной.
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