Лучшие полуфиналы в истории ЧМ по футболу
Вспоминаем самые яркие матчи на этой стадии.
ЧМ-1958. Бразилия — Франция — 5:2
Сборная Бразилии с великолепным 17-летним Пеле на всех парах неслась к первому титулу. В полуфинале будущий Король футбола сделал дубль.
ЧМ-1970. Италия — ФРГ — 4:3 (д. в.)
Немцы сравняли счёт на последней минуте — 1:1. А в дополнительное время команды словно сошли с ума, забив пять мячей на двоих.
ЧМ-1982. ФРГ — Франция — 3:3 (5:4 пен.)
Один из лучших матчей за всю историю ЧМ. Франция повела 3:1 в дополнительное время, однако немцы проявили характер, отыгрались и победили в серии пенальти.
ЧМ-1998. Бразилия — Нидерланды — 1:1 (4:2 пен.)
Драматичный матч, в котором Роналдо открыл счёт в начале второго тайма, а в его конце Патрик Клюйверт восстановил равновесие. В серии 11-метровых вратарь бразильцев Таффарел потянул два удара.
ЧМ-2010. Нидерланды — Уругвай — 3:2
Уругвайцы впервые за 40 лет выбрались в полуфинал, но не выдержали мощного натиска от соперника в середине второго тайма.
ЧМ-2014. Германия — Бразилия — 7:1
Самое кошмарное унижение в полуфиналах чемпионатов мира за всю историю. Уже к 29-й минуте хозяева турнира проигрывали 0:5.
Лучшие полуфиналы в истории ЧМ. Бразилия и Германия зажигали чаще остальных
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