Без Яшина. Самые «сухие» вратари в истории ЧМ

Самые «сухие» вратари в истории ЧМ
Легендарный советский голкипер сыграл на мундиалях всего четыре матча без пропущенных голов. А кто входит в топ лучших вратарей в истории чемпионатов мира?
Мануэль Нойер (Германия) — 7 «сухих» матчей из 19 (36,8%)
Бессменный вратарь «Баварии» и сборной отыграл все матчи Германии на последних четырёх ЧМ, кроме встречи за третье место с Уругваем в 2010-м. В 2014 году он стал чемпионом мира.
Уго Льорис (Франция) — 7 «сухих» матчей из 18 (38,9%)
Льорис пропустил лишь два матча Франции на последних четырёх ЧМ. В России в 2018 году он завоевал Кубок мира — и в конце этой недели может взять второй.
Клаудио Таффарел (Бразилия) — 7 «сухих» матчей из 18 (38,9%)
Ещё один чемпион мира — но уже 1994 года. Мог стать двукратным в 1998-м, но Франция не позволила.
Фернандо Муслера (Уругвай) — 7 «сухих» матчей из 16 (43,8%)
Неожиданный персонаж в этом списке. Хотя с такими защитниками, как Диего Годин и Диего Лугано, достижение Муслеры уже не кажется слишком удивительным.
Тибо Куртуа (Бельгия) — 7 «сухих» матчей из 15 (46,7%)
Всех геройств Куртуа не хватило, чтобы Бельгия добилась чего-то большего, чем бронза ЧМ-2018. Но не он же должен забивать соперникам, верно?
Жилмар (Бразилия) — 7 «сухих» матчей из 14 (50,0%)
Двукратный чемпион мира — 1958 и 1962 годов. Те версии сборной Бразилии были хороши не только в атаке.
Зепп Майер (Германия) — 8 «сухих» матчей из 18 (44,4%)
Не в последнюю очередь благодаря уверенной игре Майера сборная ФРГ завоевала второй титул в 1974-м.
Эмерсон Леао (Бразилия) — 8 «сухих» матчей из 14 (57,1%)
Выступал на неудачных для бразильцев ЧМ 1974 и 1978 годов. Команда добиралась лишь до матчей за третье место: в первом уступила, а второй выиграла.
Ян Йонгблуд (Нидерланды) — 8 «сухих» матчей из 12 (66,7%)
Возможно, главный неудачник в этом списке. Нидерланды с Йонгблудом в составе проиграли два финала ЧМ подряд: в 1974 году — немцам, в 1978-м — аргентинцам.
Фабьен Бартез (Франция) — 9 «сухих» матчей из 17 (52,9%)
Как и Таффарел, выиграл свой первый финал ЧМ (в 1998 году) и проиграл второй (в 2006-м).
Питер Шилтон (Англия) — 10 «сухих» матчей из 17 (58,8%)
Абсолютный рекордсмен по количеству «сухих» матчей. Играл на трёх чемпионатах мира, однако максимум чего добилась при нём британская сборная – четвёртое место на ЧМ-1990.
Без Яшина. Самые «сухие» вратари в истории ЧМ
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