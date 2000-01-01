Все футболисты в истории ЧМ ростом за два метра
Собрали самых габаритных футболистов, игравших на первенствах планеты. Рекорд обновлён совсем недавно!
Тибо Куртуа (Бельгия, вратарь) — 200 см
Играл за сборную на трёх ЧМ: 2014, 2018 и 2022. Четыре года назад в России стал бронзовым призёром.
Деннис Лоуренс (Тринидад и Тобаго, защитник) — 201 см
Отыграл все три матча группового турнира на ЧМ-2006.
Фрейзер Форстер (Англия, вратарь) — 201 см
Был в составе на ЧМ-2014, но на поле не выходил.
Ловре Калинич (Хорватия, вратарь) — 201 см
Отыграл победный матч ЧМ-2018 с Исландией в группе (2:1). Стал вице-чемпионом мира.
Ян Коллер (Чехия, нападающий) — 202 см
Сыграл первый тайм в победном матче с США (3:0) на ЧМ-2006. В 2008-2009 годах выступал за «Крылья Советов».
Желько Калач (Австралия, вратарь) — 202 см
Отыграл в ничейном матче с Хорватией (2:2) в группе на ЧМ-2006.
Питер Крауч (Англия, форвард) — 202 см
Выступал на чемпионатах мира 2006 и 2010 годов. Забил гол в победном матче с Тринидадом и Тобаго (2:0) на ЧМ-2006.
Никола Жигич (Сербия, форвард) — 202 см
На ЧМ-2006 выступал за сборную Сербии и Черногории, а четыре года спустя — за команду Сербии. В 2006 году сыграл в двух матчах в группе, забив Кот-д'Ивуару, в 2010 году выходил на поле во всех трёх играх группового этапа.
Ваня Милинкович-Савич (Сербия, вратарь) — 202 см
Основной вратарь сборной на ЧМ-2022 в Катаре. Отыграл все три матча в группе.
Андрис Нопперт (Нидерланды, вратарь) — 203 см
Самый высокий участник списка. Бессменный страж ворот «Оранье» на катарском чемпионате мира.
В Катаре сыграл самый высокий футболист в истории ЧМ. Он представляет топ-сборную!
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