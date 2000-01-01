«Мы творим невероятные вещи». Эволюция Модрича в сборной Хорватии

Триумф и провал на Евро: 20 июня 2008 года

В 1/4 финала с Турцией Лука отдал голевую передачу на Ивана Класнича, но в последовавшей серии пенальти пробил мимо ворот. Тем не менее это не помешало ему войти в символическую сборную турнира по версии УЕФА.