Какие сборные чаще всего играли в финалах ЧМ. В Катаре рекордсмен не вышел из группы!

Сборная Нидерландов — 3 раза

В 1970-х сборная Нидерландов была одной из мощнейших в мире. На ЧМ в Германии и Аргентине она вышла в финал. Увы, даже с Йоханом Круиффом в составе голландцы не смогли взять золото. А в 2010-м «оранжевые» уступили в финале Испании.