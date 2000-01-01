Какие сборные чаще всего играли в финалах ЧМ. В Катаре рекордсмен не вышел из группы!

Какие сборные чаще всего играли в финалах ЧМ
У Германии очень странная ситуация, тогда как поразительная статистика Бразилии заставляет жалеть о вылете команды. А как дела у Месси и Аргентины?
Сборная Англии — 1 раз
Команда Альфа Рамсея не просто пробилась в финал чемпионата мира — 1966, но и выиграла его, победив сборную ФРГ.
Сборная Испании — 1 раз
У испанцев тоже стопроцентная эффективность в финальных стадиях ЧМ: в 2010 году они с минимальным счётом обыграли голландцев.
Сборная Швеции — 1 раз
А вот шведам так и не покорилось золото ЧМ. В 1958 году на домашнем турнире они уступили главный приз Бразилии с молодым Пеле.
Сборная Уругвая — 1 раз
Первый в истории чемпионат мира выиграли как раз уругвайцы, одолев в 1930 году аргентинцев. На турнире 1950 года финала не было, но в решающем — «золотом» — матче Уругвай оказался сильнее Бразилии.
Сборная Хорватии — 1 раз
В прошлом финале чемпионата мира встретились команды Франции и Хорватии. Из России Лука Модрич и его партнёры уехали с серебром, но теперь у них есть шанс отыграться в Катаре.
Сборная Венгрии — 2 раза
В 1938 году Венгрия уступила крайне сильной Италии, а в 1954-м проиграла ФРГ. Удивительно, но на швейцарском ЧМ обе команды играли в одной группе, и венгры вышли в плей-офф с первой строчки — немцы были вторыми.
Сборная Чехословакии — 2 раза
Обидным получилось поражение Чехословакии от Италии в 1934 году: до 80-й минуты команда Карела Петру вела, но затем пропустила дважды. На ЧМ-1962 же бразильцы не оставили шансов — 3:1.
Сборная Нидерландов — 3 раза
В 1970-х сборная Нидерландов была одной из мощнейших в мире. На ЧМ в Германии и Аргентине она вышла в финал. Увы, даже с Йоханом Круиффом в составе голландцы не смогли взять золото. А в 2010-м «оранжевые» уступили в финале Испании.
Сборная Франции — 3 раза
В Катаре французы рвутся к третьему Кубку мира в истории национальной команды. Единственный раз они проиграли в финале ЧМ в 2006 году. Тогда победила Италия.
Сборная Аргентины — 5 раз
О главной награде мечтает и Лионель Мессии. В 2014 году он уже был в шаге от золота ЧМ. Всего же Аргентина достигала финала пять раз, но выиграла лишь дважды — в 1978 и 1990 годах.
Сборная Италии — 6 раз
Итальянцы выиграли четыре финала из шести — великолепная статистика! При этом два из них подряд — в 1934 и 1938 годах. На ЧМ-1982 от Италии пострадали немцы, а в 2006-м — французы.
Сборная Бразилии — 6 раз
У бразильцев больше всего побед на чемпионатах мира — 5. Лишь однажды «селесао» не удалось победить в финале — в 1998-м в матче с Францией.
Сборная Германии — 8 раз
Сборная-рекордсмен по финалам в этом году даже из группы не вышла. Справедливости ради, в XXI веке немцы доходили до решающей стадии ЧМ лишь дважды — в 2002 и 2014 годах. Последний из финалов они выиграли.
Какие сборные чаще всего играли в финалах ЧМ. В Катаре рекордсмен не вышел из группы!
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