Какие футболисты чаще всего играли в финалах ЧМ
Легендарный бразилец сыграл в нескольких финалах чемпионатов мира и показал удивительную результативность. А кто ещё вошёл в историю?
Кафу — сборная Бразилии
Защитник сыграл на четырёх ЧМ и трижды дошёл до финала! В 1994 и 2002 годах он взял золото, а в 1998-м увёз из Франции серебро. Кафу — единственный в этом списке, кто выходил на поле в, каждом из финальных матчей.
Пеле — сборная Бразилии
Статистика другого легендарного бразильца ещё круче. Пеле установил рекорд ЧМ, выиграв три финала из трёх (1958, 1962, 1970), и вряд ли это достижение кто-то перебьёт в ближайшее время. Правда, сыграть Королю футбола из-за травмы удалось лишь в двух решающих матчах.
Пьер Литтбарски — сборная Германии
Дважды подряд немецкий полузащитник останавливался в шаге от золотой медали, пока наконец в 1990 году не исправил это упущение.
Лотар Маттеус — сборная Германии
Бок о бок с Литтбарски за Кубок мира бился Маттеус. Лотар не только взял два серебра и золото ЧМ, но и выиграл «Золотой мяч» после итальянского первенства планеты.
Роналдо — сборная Бразилии
Три финала ЧМ было и у Роналдо. Два раза он взял главный приз — в 1994 (но не сыграл в финале) и 2002 годах. На французском чемпионате мира в 1998-м Бразилия с Роналдо финишировала второй.
Пеле трижды выходил в финал чемпионата мира. А кто ещё?
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