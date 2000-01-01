Пеле трижды выходил в финал чемпионата мира. А кто ещё?

Роналдо — сборная Бразилии

Три финала ЧМ было и у Роналдо. Два раза он взял главный приз — в 1994 (но не сыграл в финале) и 2002 годах. На французском чемпионате мира в 1998-м Бразилия с Роналдо финишировала второй.