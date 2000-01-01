Эволюция Хакима Зиеша в сборной Марокко
Один из важнейших игроков сенсационной команды мог пропустить ЧМ-2022. Но с новым тренером изменил решение.
Дебют в сборной: 9 октября 2015 года
22-летний на тот момент Зиеш вышел в стартовом составе в товарищеском матче с Кот-д'Ивуаром (1:0), получил жёлтую карточку и был заменён.
Первый гол: 27 мая 2016 года
И сразу дубль! Сборная Марокко обыграла Конго в товарищеском матче (2:0).
Дебют на ЧМ: 15 июня 2018 года
Зиеш отыграл весь матч со сборной Ирана, но марокканцы потерпели поражение (0:1). Они не вышли из группы на ЧМ в России.
Отстранение от сборной: сентябрь 2021 года
Тогдашнему тренеру Марокко Вахиду Халилходжичу не понравилось, что Зиеш якобы уклоняется от игр за сборную, ссылаясь на несуществующую травму.
Завершение карьеры в сборной: 8 февраля 2022 года
Да, всё так. Хаким не потерпел такого отношения со стороны наставника и сделал громкое заявление…
Возобновление карьеры в сборной: 23 сентября 2022 года
…чтобы вернуться в сборную при Валиде Реграги, которого теперь знают все. В этом товарищеском матче марокканцы обыграли команду Чили (2:0).
Первая сенсация на ЧМ: 27 ноября 2022 года
Зиеш поучаствовал и в сенсационной победе над Бельгией, отдав голевой пас. Тогда Хаким и остальные марокканцы всерьёз поверили, что способны выйти из группы. Но даже в тот момент они, наверное, ещё не осмеливались мечтать о полуфинале.
Уходил и не обещал вернуться. Эволюция Хакима Зиеша в сборной Марокко
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