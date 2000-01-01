Уходил и не обещал вернуться. Эволюция Хакима Зиеша в сборной Марокко

Первая сенсация на ЧМ: 27 ноября 2022 года

Зиеш поучаствовал и в сенсационной победе над Бельгией, отдав голевой пас. Тогда Хаким и остальные марокканцы всерьёз поверили, что способны выйти из группы. Но даже в тот момент они, наверное, ещё не осмеливались мечтать о полуфинале.