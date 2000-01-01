От самого критикуемого футболиста до героя Франции. Эволюция Оливье Жиру в сборной

Хет-трик раз в 17 лет: 2 июня 2017 года

В товарищеском матче с Парагваем футболист забил уже три из пяти безответных мячей и стал первым за 17 лет игроком сборной Франции, оформившим хет-трик. До него три гола за игру забивал Давид Трезеге.