От самого критикуемого футболиста до героя Франции. Эволюция Оливье Жиру в сборной

Эволюция Оливье Жиру в сборной Франции
Четыре года назад болельщики не понимали, за какие заслуги ему досталось золото чемпионата мира. В Катаре форвард всё наглядно объяснил.
Дебют в сборной: 12 ноября 2011 года
Впервые нападающий вышел на поле в составе национальной команды в товарищеском матче с США. Франция выиграла, но 25-летний дебютант не отметился результативными действиями.
Первый гол: 29 февраля 2012 года
Поразить ворота соперника Оливье смог лишь в третьем матче за сборную. Он забил Германии на 21-й минуте игры, которая завершилась победой «трёхцветных».
Первый гол на ЧМ: 20 июня 2014 года
Бразильский чемпионат мира стал первым в карьере Жиру. В матче 2-го тура со Швейцарией форвард открыл счёт и начал разгром соперника — 5:2.
Хет-трик раз в 17 лет: 2 июня 2017 года
В товарищеском матче с Парагваем футболист забил уже три из пяти безответных мячей и стал первым за 17 лет игроком сборной Франции, оформившим хет-трик. До него три гола за игру забивал Давид Трезеге.
Золото за 0 голов и ударов в створ: 15 июля 2018 года
Франция выиграла чемпионат мира в России, но вместе с титулом Жиру получил порцию критики за низкую результативность: нападающий ни разу не пробил в створ за семь матчей и отдал лишь одну голевую передачу.
100-й матч и погоня за легендой: 7 октября 2020 года
Во встрече с Украиной Оливье снова доказал, что умеет забивать, дважды поразив ворота соперника. Это позволило ему превзойти Мишеля Платини по количеству голов за сборную и приблизиться к Тьерри Анри.
Лучший бомбардир сборной в истории: 4 декабря 2022 года
Побить рекорд легендарного француза Жиру смог уже в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре с Польшей (3:1). На счету футболиста было 52 мяча в 117 играх.
Вывел Францию в полуфинал ЧМ: 10 декабря 2022 года
Однако вскоре и эти цифры стали неактуальны: форвард забил победный гол в четвертьфинале с Англией и был признан лучшим игроком матча. В одночасье Жиру превратился из самого критикуемого футболиста в героя Франции.
От самого критикуемого футболиста до героя Франции. Эволюция Оливье Жиру в сборной
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