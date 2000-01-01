Аргентина – королева полуфиналов ЧМ! Месси в пятый раз взял для сборной билет в финал
100% результат в 1/2 финала. ЧМ-2022 – не исключение! А что было дальше? Вспоминаем! ►►
ЧМ-1930: обыграли США – 6:1
Первый ЧМ, организованный ФИФА. Было всего 13 участников. Аргентина спокойно вышла в финал, разбив выскочек из США. А вот в финале проиграли великолепному Уругваю – 4:2.
ЧМ-1986: обыграли Бельгию – 2:0
Блестящий турнир для Аргентины, которую вел ко второму Кубку мира гениальный Диего Марадона. На ЧМ-1978 был формат двух групповых раундов и не было полуфиналов. В 1986 году «альбиселесте» в безумном финале обыграла ФРГ – 3:2.
ЧМ-1990: обыграли Италию по пенальти – 4:3 (основное время – 1:1)
Тяжелейший полуфинал в Неаполе. Город разделился: одни болели за живую легенду «Наполи» Марадону и его Аргентину, другие – за Италию. Аргентинцы победили по пенальти, Диего свой удар реализовал, а затем решающий взял вратарь Гойкоэчеа. На финал у Аргентины будто бы не хватило ни сил, ни эмоций – проиграли ФРГ (0:1).
ЧМ-2014: обыграли Нидерланды по пенальти – 4:2 (основное время – 0:0)
Тактическое сражение тренеров Луи ван Гала и Алехандро Сабельи закончилось вничью (0:0). В серии пенальти Аргентина была безупречна. Финал снова проиграли немцам – чуть-чуть не дотянули до 11-метровых. Марио Гётце забил на 113-й.
ЧМ-2022: обыграли Хорватию – 3:0
Против гения Лео Месси, организованности и желания Аргентины у Хорватии просто не было шансов. А что финал? Узнаем 18 декабря.
Аргентина – королева полуфиналов ЧМ! Месси в пятый раз взял для сборной билет в финал
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