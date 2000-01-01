Месси повторил достижение Баджо и Стоичкова на ЧМ
До Лионеля лишь пятеро игроков забивали в 1/8, 1/4 и 1/2 финала на одном чемпионате мира. Интересно, что до 2022 года аргентинец вообще не забивал в плей-офф!
Сальваторе Скиллачи (Италия) — ЧМ-1990
Лучший бомбардир того турнира по разу забил Уругваю, Ирландии и Аргентине. В первых двух случаях его голы стали победными, а аргентинцам итальянцы проиграли в серии пенальти.
Роберто Баджо (Италия) — ЧМ-1994
От действий Божественного хвостика пострадали Нигерия (дважды), Испания и Болгария (снова дважды). Ну а финал с незабитым 11-метровым стал настоящей драмой.
Христо Стоичков (Болгария) — ЧМ-1994
Обладатель «Золотого мяча» того года отличился в матчах с Мексикой, Германией и Италией. Последний гол, правда, ничего не решил (1:2).
Давор Шукер (Хорватия) — ЧМ-1998
Лучший бомбардир турнира во Франции забил румынам, немцам и хозяевам турнира. Хорваты могли выйти и в финал, если бы не дубль (внезапно) Лилиана Тюрама.
Уэсли Снейдер (Нидерланды) — ЧМ-2010
Снейдер отличился в матчах со Словакией, Бразилией (дважды) и Уругваем. Многие считают, что именно ему, а не Месси, должны были дать «Золотой мяч» того года.
Лионель Месси (Аргентина) — ЧМ-2022
Лео забил Австралии, Нидерландам и Хорватии. В последних двух случаях — с пенальти. Но кого это волнует, верно?
Месси продолжает творить историю! Лео повторил достижение Баджо и Стоичкова на ЧМ
Читайте также
Аргентина – королева полуфиналов ЧМ! Выиграла все
🏆 Какие сборные чаще всего играли в финалах ЧМ
Какими мячами играли на чемпионатах мира
Все футболисты в истории ЧМ ростом за два метра
🇭🇷 Эволюция Модрича в сборной
🇦🇷 Эволюция Месси в сборной
🔝 Самые возрастные авторы голов в истории ЧМ
🧤 Лучшие вратари в истории ЧМ
⚽️ Лучшие полуфиналы в истории ЧМ
Топ-5 интриг матча 1/4 финала Франция — Англия
Топ-5 интриг матча 1/4 финала Марокко — Португалия
Луи ван Гал ни разу не проиграл в 12 матчах ЧМ
🇲🇦 Прошлое и настоящее Марокко
🇵🇹 Прошлое и настоящее Португалии
🏴 Прошлое и настоящее Англии
🇫🇷 Прошлое и настоящее Франции