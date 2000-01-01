Такие совпадения не пугают?
У болельщиков Месси и его команды есть повод переживать за исход финала. Любопытная закономерность ЧМ-2022: команда, разгромившая соперника в плей-офф, затем непременно вылетает.
Англия — Сенегал — 3:0, 1/8 финала
Родоначальники не испытали особых проблем в игре с африканской сборной. Уже к перерыву счёт был 2:0.
Англия — Франция — 1:2, 1/4 финала
Но в четвертьфинале их остановили французы. Первый пенальти Гарри Кейн забил, а вот второй — нет.
Бразилия — Южная Корея — 4:1, 1/8 финала
Бразильцы и вовсе, забив четыре мяча уже в первом тайме, поиздевались над азиатами, показав не только красивый футбол, но и танцы.
Бразилия — Хорватия — 1:1 (2:4 пен.), 1/4 финала
А в четвертьфинале свои танцы на линии ворот устроил Доминик Ливакович, взявший два послематчевых пенальти.
Португалия — Швейцария — 6:1, 1/8 финала
Бедным швейцарцам забил даже 39-летний Пепе.
Португалия — Марокко — 0:1, 1/4 финала
Расстреляв весь голевой запас в первом раунде плей-офф, Португалия ничего не смогла поделать с главной сенсацией ЧМ-2022.
Аргентинцы зря разгромили хорватов в полуфинале? Пугающая статистика плей-офф ЧМ-2022
Читайте также
Эволюция Оливье Жиру в сборной Франции
Эволюция Хакима Зиеша в сборной Марокко
Месси повторил достижение Баджо и Стоичкова на ЧМ
Аргентина – королева полуфиналов ЧМ! Выиграла все
🏆 Какие сборные чаще всего играли в финалах ЧМ
Какими мячами играли на чемпионатах мира
Все футболисты в истории ЧМ ростом за два метра
🇭🇷 Эволюция Модрича в сборной
🇦🇷 Эволюция Месси в сборной
🔝 Самые возрастные авторы голов в истории ЧМ
🧤 Лучшие вратари в истории ЧМ
⚽️ Лучшие полуфиналы в истории ЧМ
Топ-5 интриг матча 1/4 финала Франция — Англия
Топ-5 интриг матча 1/4 финала Марокко — Португалия
Луи ван Гал ни разу не проиграл в 12 матчах ЧМ
🇲🇦 Прошлое и настоящее Марокко