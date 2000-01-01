«Они обнялись и долго плакали». Удивительная история дружбы Месси и Агуэро

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История дружбы Месси и Агуэро
История дружбы Месси и Агуэро
На чемпионате мира у Лео есть мощная поддержка. Серхио находится рядом с лидером сборной Аргентины и помогает ему сохранить боевой настрой.
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Для Месси и Агуэро всё началось в 2005 году, когда они оба оказались на сборах национальной команды. Серхио был со сборной U16, а Лео — со сборной U17.
Для Месси и Агуэро всё началось в 2005 году, когда они оба оказались на сборах национальной команды. Серхио был со сборной U16, а Лео — со сборной U17.
Футболисты готовились к чемпионату Южной Америки среди юношей до 20 лет и занимались вместе, при этом Агуэро никак не мог узнать в Месси главную надежду «Барселоны».
Футболисты готовились к чемпионату Южной Америки среди юношей до 20 лет и занимались вместе, при этом Агуэро никак не мог узнать в Месси главную надежду «Барселоны».
«Я тихо у него спросил: «Ещё раз, как тебя зовут?» «Лео». «Нет. Как тебя зовут?» Он произнёс: «Лионель» и засмеялся. «А фамилия?» — не унимался я. «Месси», — вспоминал Серхио забавный случай из прошлого.
«Я тихо у него спросил: «Ещё раз, как тебя зовут?» «Лео». «Нет. Как тебя зовут?» Он произнёс: «Лионель» и засмеялся. «А фамилия?» — не унимался я. «Месси», — вспоминал Серхио забавный случай из прошлого.
Позже, на чемпионате мира U20 в Нидерландах, спортсменов поселили в одну комнату, и это стало доброй традицией. С тех пор они всегда ночуют вместе, вместе ездят в автобусе и летают на соседних креслах в самолёте.
Позже, на чемпионате мира U20 в Нидерландах, спортсменов поселили в одну комнату, и это стало доброй традицией. С тех пор они всегда ночуют вместе, вместе ездят в автобусе и летают на соседних креслах в самолёте.
Однако не только это сблизило футболистов. В том же 2005 году в аварию попал друг Агуэро, вратарь Эмилиано Молина. Спасти его не удалось, и тяжёлую новость Серхио пришлось сообщать Месси.
Однако не только это сблизило футболистов. В том же 2005 году в аварию попал друг Агуэро, вратарь Эмилиано Молина. Спасти его не удалось, и тяжёлую новость Серхио пришлось сообщать Месси.
«Они обнялись и долго плакали вместе, поддерживая друг друга, несмотря на охватившую их боль», — так описывал то время Даниэль Фреско, журналист, написавший биографию Агуэро.
«Они обнялись и долго плакали вместе, поддерживая друг друга, несмотря на охватившую их боль», — так описывал то время Даниэль Фреско, журналист, написавший биографию Агуэро.
Отношения спортсменов крепли с каждым годом. Настолько, что в сборной 10-й номер Агуэро носил, когда Месси не приезжал в национальную команду. А ещё Лео — крёстный отец сына Серхио.
Отношения спортсменов крепли с каждым годом. Настолько, что в сборной 10-й номер Агуэро носил, когда Месси не приезжал в национальную команду. А ещё Лео — крёстный отец сына Серхио.
Конечно же, Агуэро не мог оставить Месси одного в самый ответственный момент — на чемпионате мира в Катаре друзья неразлучны. Живут в одном номере и вместе готовятся к финалу. Серхио помогает Лео сохранить боевой настрой, и надеемся, это сработает.
Конечно же, Агуэро не мог оставить Месси одного в самый ответственный момент — на чемпионате мира в Катаре друзья неразлучны. Живут в одном номере и вместе готовятся к финалу. Серхио помогает Лео сохранить боевой настрой, и надеемся, это сработает.
«Они обнялись и долго плакали». Удивительная история дружбы Месси и Агуэро
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