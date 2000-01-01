5 самых драматичных развязок в финалах ЧМ
Перед финалом ЧМ-2022 Аргентина — Франция вспоминаем максимально неожиданные моменты решающих матчей предыдущих турниров.
ЧМ-1950. Уругвай — Бразилия — 2:1
Строго говоря, эта встреча не была финалом. Но она была последней в финальной группе, причём Бразилию на домашнем для неё турнире устраивала и ничья.
Бразильцы повели в счёте в начале второго тайма, но затем пропустили дважды, второй гол — на 79-й минуте. В шоке была вся 200-тысячная «Маракана».
ЧМ-1966. Англия — ФРГ — 4:2 (д.в.)
Долгое время счёт был 1:1, но на 78-й минуте англичане забили второй мяч, а на 89-й немцы чудом сравняли счёт.
Встреча перешла в дополнительное время, и на 101-й минуте Джефф Хёрст забил свой знаменитый решающий гол. Мяч после его удара отскочил от перекладины и упал то ли на линию ворот, то ли за ней…
ЧМ-1986. Аргентина — ФРГ — 3:2
На 56-й минуте счёт стал 2:0 в пользу аргентинцев, но немцы проявили характер и ответили двумя мячами.
Однако отквитать гол Хорхе Бурручаги за шесть минут до конца было выше их сил.
ЧМ-1994. Бразилия — Италия — 0:0 (3:2 пен.)
Роберто Баджо едва ли не в одиночку дотащил команду до финала. Хвостик забил пять голов в трёх матчах плей-офф.
Но в финале именно он стал главным неудачником. Баджо не забил последний пенальти в серии и поверг в печаль всю страну.
ЧМ-2006. Италия — Франция — 1:1 (5:3 пен.)
Команды ещё в первом тайме обменялись забитыми мячами. На гол Зидана с пенальти итальянцы ответили точным ударом Матерацци.
Именно эти люди и стали главными действующими лицами в дополнительное время. Ну, вы знаете: Матерацци что-то сказал, Зидан боднул его головой — и получил красную. Марко ещё и послематчевый пенальти забил.
Вот это поворот! 5 самых драматичных развязок в финалах ЧМ
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