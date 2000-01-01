Вот это поворот! 5 самых драматичных развязок в финалах ЧМ

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5 самых драматичных развязок в финалах ЧМ
5 самых драматичных развязок в финалах ЧМ
Перед финалом ЧМ-2022 Аргентина — Франция вспоминаем максимально неожиданные моменты решающих матчей предыдущих турниров.
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ЧМ-1950. Уругвай — Бразилия — 2:1
ЧМ-1950. Уругвай — Бразилия — 2:1
Строго говоря, эта встреча не была финалом. Но она была последней в финальной группе, причём Бразилию на домашнем для неё турнире устраивала и ничья.
Бразильцы повели в счёте в начале второго тайма, но затем пропустили дважды, второй гол — на 79-й минуте. В шоке была вся 200-тысячная «Маракана».
Бразильцы повели в счёте в начале второго тайма, но затем пропустили дважды, второй гол — на 79-й минуте. В шоке была вся 200-тысячная «Маракана».
ЧМ-1966. Англия — ФРГ — 4:2 (д.в.) 
ЧМ-1966. Англия — ФРГ — 4:2 (д.в.) 
Долгое время счёт был 1:1, но на 78-й минуте англичане забили второй мяч, а на 89-й немцы чудом сравняли счёт.
Встреча перешла в дополнительное время, и на 101-й минуте Джефф Хёрст забил свой знаменитый решающий гол. Мяч после его удара отскочил от перекладины и упал то ли на линию ворот, то ли за ней…
Встреча перешла в дополнительное время, и на 101-й минуте Джефф Хёрст забил свой знаменитый решающий гол. Мяч после его удара отскочил от перекладины и упал то ли на линию ворот, то ли за ней…
ЧМ-1986. Аргентина — ФРГ — 3:2
ЧМ-1986. Аргентина — ФРГ — 3:2
На 56-й минуте счёт стал 2:0 в пользу аргентинцев, но немцы проявили характер и ответили двумя мячами.
Однако отквитать гол Хорхе Бурручаги за шесть минут до конца было выше их сил.
Однако отквитать гол Хорхе Бурручаги за шесть минут до конца было выше их сил.
ЧМ-1994. Бразилия — Италия — 0:0 (3:2 пен.)
ЧМ-1994. Бразилия — Италия — 0:0 (3:2 пен.)
Роберто Баджо едва ли не в одиночку дотащил команду до финала. Хвостик забил пять голов в трёх матчах плей-офф.
Но в финале именно он стал главным неудачником. Баджо не забил последний пенальти в серии и поверг в печаль всю страну.
Но в финале именно он стал главным неудачником. Баджо не забил последний пенальти в серии и поверг в печаль всю страну.
ЧМ-2006. Италия — Франция — 1:1 (5:3 пен.)
ЧМ-2006. Италия — Франция — 1:1 (5:3 пен.)
Команды ещё в первом тайме обменялись забитыми мячами. На гол Зидана с пенальти итальянцы ответили точным ударом Матерацци.
Именно эти люди и стали главными действующими лицами в дополнительное время. Ну, вы знаете: Матерацци что-то сказал, Зидан боднул его головой — и получил красную. Марко ещё и послематчевый пенальти забил.
Именно эти люди и стали главными действующими лицами в дополнительное время. Ну, вы знаете: Матерацци что-то сказал, Зидан боднул его головой — и получил красную. Марко ещё и послематчевый пенальти забил.
Вот это поворот! 5 самых драматичных развязок в финалах ЧМ
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