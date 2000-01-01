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Самые результативные игроки ЧМ
Самые результативные игроки ЧМ
Лео буквально затащил национальную команду в финал, а затем его было не остановить. Он — самый результативный игрок в истории чемпионатов мира! Кого Месси обошёл?
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Гжегож Лято — 17 очков
Гжегож Лято — 17 очков
Поляк входит в список лучших бомбардиров чемпионатов мира. В 1974 году он забил семь мячей, один из которых помог сборной одолеть бразильцев в матче за третье место.
Мирослав Клозе — 19 очков
Мирослав Клозе — 19 очков
Лидером снайперов на первенствах мира является немецкий форвард. В общей сложности он забил 16 голов на ЧМ и отдал три результативные передачи.
Герд Мюллер — 19 очков
Герд Мюллер — 19 очков
Ещё один легендарный немец феерил в 1970 году: 10 голов и бронза турнира в Мексике. Через четыре года Мюллер взял-таки трофей ЧМ.
Роналдо — 19 очков
Роналдо — 19 очков
Зубастик брал медали на трёх чемпионатах мира из четырёх, и на всех он показывал невероятную результативность. На «золотом» ЧМ 2002 года он стал лучшим бомбардиром с восемью мячами.
Лионель Месси — 20 очков
Лионель Месси — 20 очков
Историю же переписал Лео Месси, который устроил праздник футбола в Катаре. После гола в финале с Францией на счету футболиста 20 результативных действий (12 голов и восемь передач). Это новый рекорд!
Никто не полезен так, как Месси для сборной Аргентины. Лео побил вечный рекорд Роналдо!
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