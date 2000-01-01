Достижения Ди Марии в финалах больших турниров
Анхель поймал кураж в Катаре. Его умение собираться в самый нужный момент поражает. В важных играх он никогда не подводит.
В игре с французами Ди Мария удвоил преимущество аргентинцев, забив шикарный гол в ворота соперника.
А год назад именно он принёс победу команде в Кубке Америки, где они сражались за золото с Бразилией.
В 2008 году Анхель стал героем Олимпиады в Пекине, забив победный гол в финале с Нигерией.
Недавно Аргентина получила титул чемпионов Финалиссимы. Ди Мария тоже приложил руку к победе над итальянцами.
Хорош футболист и в клубных финалах. Несколько раз отличался он в Суперкубке Франции — в 2018 и 2019 годах.
Кроме того, аргентинец помог «ПСЖ» взять Кубок лиги в 2018 году. Ди Мария — официально король финалов!
Ди Мария — король грандиозных финалов! На ЧМ-2022 он снова зажёг
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