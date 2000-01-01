Новый король. Почему Месси — лучший из лучших или The GOAT

Месси давно называют The GOAT

В 2022 году Лионель Месси наконец-то стал чемпионом мира. И окончательно вошёл в историю. Месси стал первым игроком, забивавшим во всех матчах плей-офф одного ЧМ. В плей-офф турнира в Катаре он забивал Австралии, Нидерландам, Хорватии и Франции.