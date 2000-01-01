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Почему Месси — The GOAT?
Почему Месси — The GOAT?
Объясняем, почему Лео – «козёл» или The GOAT.
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The GOAT — это аббревиатура, то есть Greatest Of All Time
The GOAT — это аббревиатура, то есть Greatest Of All Time
В переводе на русский — «Лучший из лучших». Термин использовали спортивные комментаторы в США в 90-е, а в нулевые он вышел за пределы Северной Америки.
Месси давно называют The GOAT
Месси давно называют The GOAT
В 2022 году Лионель Месси наконец-то стал чемпионом мира. И окончательно вошёл в историю. Месси стал первым игроком, забивавшим во всех матчах плей-офф одного ЧМ. В плей-офф турнира в Катаре он забивал Австралии, Нидерландам, Хорватии и Франции.
Также Лионель — первый игрок в истории чемпионатов мира, дважды ставший лучшим игроком турнира. Впервые это случилось с ним в 2014 году, но тот финал Лео проиграл (0:1 немцам).
Также Лионель — первый игрок в истории чемпионатов мира, дважды ставший лучшим игроком турнира. Впервые это случилось с ним в 2014 году, но тот финал Лео проиграл (0:1 немцам).
Месси забил 26 голов за сборную на крупных турнирах — это рекорд Южной Америки. У Роналдо 25 мячей.
Месси забил 26 голов за сборную на крупных турнирах — это рекорд Южной Америки. У Роналдо 25 мячей.
Наконец, у Лео семь «Золотых мячей». Какие ещё нужны доказательства?
Наконец, у Лео семь «Золотых мячей». Какие ещё нужны доказательства?
Новый король. Почему Месси — лучший из лучших или The GOAT
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