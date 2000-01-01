Пять достижений Лионеля Месси в Книге рекордов Гиннесса
На ЧМ-2022 Месси не только завоевал Кубок мира, но и установил сразу пять личных достижений. За это Лионеля включили в Книгу рекордов Гиннесса.
Матчи на ЧМ — 26
Месси единолично возглавил этот рейтинг. У чемпиона мира 1990 года немца Лотара Маттеуса 25 игр на планетарных первенствах.
Награды лучшему игроку матча на ЧМ — 11
В 11 из 26 случаев Месси становился лучшим игроком матча. У Криштиану Роналду, занимающего второе место, «всего» семь таких наград.
ЧМ с голевыми пасами — 5
Месси — первый игрок в истории, отдававший хотя бы одну результативную передачу на пяти турнирах. Впервые он выполнил ассист на ЧМ-2006 в Германии.
Матчи на ЧМ в качестве капитана — 19
У мексиканца Рафаэля Маркеса 17 таких матчей. А у Диего Марадоны — 16.
Участия в ЧМ — 5
И только в этом списке Лионель не единоличный лидер. Также по пять чемпионатов мира было в жизни Антонио Карбахаля, Андреса Гуардадо, Рафаэля Маркеса, Лотара Маттеуса и Криштиану Роналду.
Месси — в Книге рекордов Гиннесса! У Лео сразу пять достижений
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