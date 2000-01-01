Самые молодые тренеры, выигравшие ЧМ
Лионель доказал, что даже без многолетнего стажа можно выигрывать награды. И это не первый подобный пример на ЧМ.
Альф Рамсей, сборная Англии — 46 лет
Единственный Кубок мира англичане выиграли в 1966 году. Золото им обеспечил тренер, который поочерёдно выиграл третий, второй и первый дивизион АПЛ, а затем вышел на международный уровень.
Франц Беккенбауэр, сборная Германии — 45 лет
Легендарный немецкий защитник стал не менее крутым наставником. Беккенбауэр привёл национальную команду к серебру ЧМ в 1986 году, а уже через четыре года – к главной награде турнира.
Лионель Скалони, сборная Аргентины — 44 года
День, когда Лионель Месси стал чемпионом мира, войдёт в историю, но основной творец успеха Аргентины — «юный» Лионель Скалони. Специалист за два года выиграл ЧМ, Кубок Америки и Финалиссиму.
Хуан Лопес Фонтана, сборная Уругвая — 42 года
Эпичное противостояние уругвайцев и бразильцев на ЧМ 1950 года завершилось в пользу команды Фонтаны. На следующем турнире тренер стал четвёртым.
Марио Загалло, сборная Бразилии — 39 лет
Загалло установил рекорд, став четырёхкратным чемпионом мира — дважды как игрок (1958, 1962) и по разу тренером (1970) и ассистентом главного (1994). Невероятно!
Сесар Луис Менотти, сборная Аргентины — 39 лет
Принципиальный тренер не взял на домашний чемпионат мира Марадону, но это сделало того лишь сильнее. В 1986 году Диего выиграл турнир. Менотти сделал это в 1978 году без Марадоны.
Альберто Суппичи, сборная Уругвая — 32 года
Недостаток опыта Альберто Суппичи с лихвой компенсировал талантом. Молодой тренер (хотя тогда его звали техническим директором) выиграл первый Кубок мира, 1930 года, с Уругваем.
Скалони в 44 года сделал Аргентину чемпионом мира. Но это не рекорд
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