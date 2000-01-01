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Пятёрка лучших игроков в истории футбола по версии легенды «Ливерпуля»
Пятёрка лучших игроков в истории футбола по версии легенды «Ливерпуля»
Джейми Каррагер выбрал топ-5 футболистов в истории. Место Зидана оказалось под вопросом.
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Лионель Месси (Аргентина)
Лионель Месси (Аргентина)
Семикратный обладатель «Золотого мяча» наконец-то стал чемпионом мира. Теперь к Месси нет никаких вопросов.
Диего Марадона (Аргентина)
Диего Марадона (Аргентина)
Чемпион мира 1986 года. Представляете, насколько крут Марадона, если поклонники «Наполи» в полуфинале ЧМ-1990 болели за Аргентину, а не за Италию?
Пеле (Бразилия)
Пеле (Бразилия)
Единственный в истории трёхкратный чемпион мира. Несмотря на титул Месси, пока никто не думает отбирать у Пеле статус Короля футбола.
Криштиану Роналду (Португалия)
Криштиану Роналду (Португалия)
Пятикратный обладатель «Золотого мяча» уже не станет (скорее всего) чемпионом мира. Зато он победил на Евро-2016, а это вряд ли сильно проще, чем выиграть ЧМ.
Зинедин Зидан (Франция)
Зинедин Зидан (Франция)
Удивительно, но у Зизу всего один «Золотой мяч». Хотя с «Ювентусом», «Реалом» и сборной он выиграл всё, что можно.
Бонус: Йохан Круифф (Нидерланды)
Бонус: Йохан Круифф (Нидерланды)
По словам Каррагера, он не против в этой пятёрке заменить Зидана на Круиффа. Легендарный голландец трижды брал «Золотой мяч», но в 1974-м упустил единственный шанс стать чемпионом мира.
«Зидана можно и заменить». Пятёрка лучших игроков в истории футбола от легенды «Ливерпуля»
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