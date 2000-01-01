Четыре звезды ЧМ-2022, на которых претендует «Челси»
В зимнее трансферное окно лондонский клуб могут пополнить сразу четыре звёздных игрока.
Алексис Мак Аллистер (Аргентина) — полузащитник
23-летний игрок только-только стал чемпионом мира. Именно он отдал голевой пас на Анхеля Ди Марию, когда тот забил второй гол французам в финале.
Мак Аллистер является твёрдым игроком основы «Брайтона». Он уже успел забить пять голов в текущем сезоне АПЛ.
Коди Гакпо (Нидерланды) — нападающий
Этот 23-летний форвард трижды отметился в чужие ворота на ЧМ-2022. Правда, в плей-офф он не забивал, а Нидерланды остановились в четвертьфинале.
Гакпо — лидер атаки ПСВ. «Челси» придётся побороться с «Манчестер Юнайтед», который также претендует на Коди.
Доминик Ливакович (Хорватия) — вратарь
Хорватский кипер, взявший пять послематчевых пенальти на ЧМ-2022, претендовал на «Золотую перчатку». Сборная добралась до бронзовых медалей.
27-летний Ливакович на протяжении многих лет выступает за «Динамо» Загреб. У него есть опыт игры в Лиге чемпионов.
Адриен Рабьо (Франция) — полузащитник
Игрок «Ювентуса» сделал всё, чтобы его сборная стала чемпионом мира. Однако в финале ему чуть-чуть не хватило сил — может, из-за перенесённой простуды.
Контракты Жоржиньо и Н'Голо Канте подходят к концу, поэтому в возможном подписании 27-летнего Рабьо есть очевидный смысл. Тем более что и у него самого заканчивается соглашение с «Юве».
Королевский аппетит. Чемпион мира и ещё три звезды ЧМ, на которых претендует «Челси»
Читайте также
Пятёрка лучших в истории по версии легенды
Самые молодые тренеры, выигравшие ЧМ
Достижения Килиана Мбаппе на ЧМ-2022
Пять достижений Месси в Книге рекордов Гиннесса
Игры разума Эмилиано Мартинеса
Как фигуристы смотрели финал ЧМ по футболу
Скандальные выходки Мартинеса на ЧМ
Как выступали на ЧМ действующие обладатели «ЗМ»
Футбольные клубы, за которые болеют бойцы UFC
Почему Месси — The GOAT
Достижения Ди Марии в финалах больших турниров
Самые результативные игроки ЧМ
Месси установил ещё один исторический рекорд
Что произошло в первом тайме финала ЧМ-2022
Рекорды финала ЧМ-2022
5 самых драматичных развязок в финалах ЧМ