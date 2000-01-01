Самый крутой состав в РПЛ. Чемпионы и призёры ЧМ, игравшие в России

Чемпионы и призёры ЧМ, игравшие в России
Из них легко можно составить команду (без вратаря).
Бенедикт Хёведес (Германия) — защитник
Чемпион мира 2014 года. Провёл два сезона за «Локомотив». Это был его последний клуб — летом 2020 года Хёведес закончил карьеру.
Деян Ловрен (Хорватия) — защитник
А Ловрен, пришедший в «Зенит» в 2020 году, не думает заканчивать. У него две медали ЧМ: серебро-2018 и бронза-2022.
Адиль Рами (Франция) — защитник
Чемпион мира 2018 года, хотя не выходил на поле. С февраля по май 2020 года был на контракте в «Сочи», но… тоже не выходил на поле. Тогда как раз бушевал коронавирус.
Роберто Карлос (Бразилия) — защитник
Чемпион мира 2002 года и серебряный призёр ЧМ-1998, легенда «Реала» в представлениях не нуждается. В сытые 2011-2012 годы играл за «Анжи».
Никола Влашич (Хорватия) — полузащитник
Бронзовый призёр ЧМ-2022 был одним из лидеров ЦСКА в последние сезоны. Сейчас принадлежит «Эвертону», а играет в аренде за «Торино».
Леандро Паредес (Аргентина) — полузащитник
Новоиспечённый чемпион мира выступал за «Зенит» с 2017 по 2019 год, когда в клубе была колония аргентинцев. Затем Паредес перешёл в «ПСЖ», а с лета играет за «Ювентус» на правах аренды.
Деми де Зеув (Нидерланды) — полузащитник
Летом 2011 года «Спартак» подписал серебряного призёра ЧМ-2010. Однако де Зеув провёл в команде лишь полтора года. В октябре 2016-го он завершил карьеру.
Андре Шюррле (Германия) — полузащитник
Как и Хёведес, чемпион мира 2014 года. Играл за «Спартак» с лета 2019-го и до начала пандемии. Летом 2020-го закончил карьеру.
Марио Пашалич (Хорватия) — полузащитник/нападающий
Бронзовый призёр ЧМ-2022. В сезоне-2017/2018 был игроком ротации в «Спартаке». Запомнился голами в концовках матчей после выхода на замену.
Марко Ливайя (Хорватия) — нападающий
Ещё один бронзовый призёр ЧМ-2022. Отыграл сезон-2014/2015 за «Рубин», но забил лишь один гол в 13 матчах.
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