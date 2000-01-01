Кто больше всех подорожал на Кубке мира. В топе всего один чемпион!

Тео Эрнандес (Франция) — € 60 млн (было € 55 млн)

Здорово действовал не только в защите, но и в атаке французов. Игрок «Милана» набрал три очка по системе «гол+пас» (1+2) и вошёл в кучу символических сборных по разным версиям.