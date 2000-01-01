Как футболисты отметили Рождество
Горы, пляж и много ёлок.
Лионель Месси
Новоиспечённый чемпион мира встретил Рождество с женой Антонеллой и тремя детьми.
Неймар
А его одноклубник по «ПСЖ» — с близкими…
…и мамой.
Марсело
Экс-игрок «Реала» отметил праздник в не совсем рождественском костюме.
Поль Погба
А Погба, пропустивший ЧМ из-за травмы, махнул на горнолыжный курорт.
Хамес Родригес
Лучший бомбардир ЧМ-2014 показал, как выглядит его трёхлетний сын Самуэль.
Роналдиньо
А легендарный игрок «Барселоны» наслаждается пляжным отдыхом. В Бразилии же сейчас лето.
Уэйн Руни
Главный тренер «Ди-Си Юнайтед» устроил своим детям настоящую сказку. С Санта-Клаусом!
Роберт Левандовски
Примерно так же поступил и Левандовски.
Правда, без Санта-Клауса, зато со всей семьёй.
Эрлинг Холанд
А топ-бомбардир АПЛ пожелал всем счастливых праздников в пижаме.
Дарвин Нуньес
У форварда «Ливерпуля» всё по классике: жена, ребёнок, домашние любимцы — все под ёлкой.
Мохамед Салах
Рождество отметил даже египтянин!
Рождество отметил даже Салах! Как звёзды футбола встретили праздник
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