«Я даже не представляю, сколько у меня детей!» Кто стал наследником легендарного Пеле?

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Чем занимаются дети великого Пеле?
Чем занимаются дети великого Пеле?
Сыновья трёхкратного чемпиона мира оказались и вполовину не так успешны в футболе, как их отец. Но их любви к папе, это, конечно, не отменяло.
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Смерть Пеле — трагедия для всего мира, но особенно для его семьи. Дети легендарного футболиста проводили последние дни с отцом, чтобы тот мог с ними проститься.
Смерть Пеле — трагедия для всего мира, но особенно для его семьи. Дети легендарного футболиста проводили последние дни с отцом, чтобы тот мог с ними проститься.
Правда, речь идёт только о семи признанных наследниках Пеле. У спортсмена была бурная молодость, и не обо всех его романах известно достоверно.
Правда, речь идёт только о семи признанных наследниках Пеле. У спортсмена была бурная молодость, и не обо всех его романах известно достоверно.
«Честно говоря, у меня было несколько романов… Я даже не представляю, сколько у меня детей!» — говорил Пеле в фильме от Netflix.
«Честно говоря, у меня было несколько романов… Я даже не представляю, сколько у меня детей!» — говорил Пеле в фильме от Netflix.
От первого брака с Роземери дос Рейс Шолби у Пеле осталось трое детей — дочери Кели и Женнифер и сын Эдсон, более известный как Эдиньо.
От первого брака с Роземери дос Рейс Шолби у Пеле осталось трое детей — дочери Кели и Женнифер и сын Эдсон, более известный как Эдиньо.
Последний пытался быть достойным своего отца, играя за «Сантос», но футбольная карьера не сложилась. В 2005 году Эдиньо арестовали за контрабанду наркотиков, ещё позже его приговорили к 33 годам тюрьмы.
Последний пытался быть достойным своего отца, играя за «Сантос», но футбольная карьера не сложилась. В 2005 году Эдиньо арестовали за контрабанду наркотиков, ещё позже его приговорили к 33 годам тюрьмы.
Дело вышло странным, были допущены ошибки в оформлении, поэтому сын Пеле смог избежать заключения и решил начать тренерскую карьеру. Ему даже удалось стать главным тренером в «Лондрине», но в итоге Эдиньо покинул пост, чтобы ухаживать за отцом в больнице.
Дело вышло странным, были допущены ошибки в оформлении, поэтому сын Пеле смог избежать заключения и решил начать тренерскую карьеру. Ему даже удалось стать главным тренером в «Лондрине», но в итоге Эдиньо покинул пост, чтобы ухаживать за отцом в больнице.
Помогала ему и Кели Насименто — дочь футболиста тоже заботилась о самочувствии отца. Об этом можно судить, так как она регулярно выкладывала фотографии с ним и остальными членами семьи из больничной палаты.
Помогала ему и Кели Насименто — дочь футболиста тоже заботилась о самочувствии отца. Об этом можно судить, так как она регулярно выкладывала фотографии с ним и остальными членами семьи из больничной палаты.
«Всё, что мы имеем, это благодаря тебе. Мы бесконечно любим тебя. Покойся с миром», — женщина трогательно попрощалась с Пеле в социальных сетях.
«Всё, что мы имеем, это благодаря тебе. Мы бесконечно любим тебя. Покойся с миром», — женщина трогательно попрощалась с Пеле в социальных сетях.
Близнецы Жошуа и Селесте, родившиеся в браке с Ассирией Сейшас Лемос, тоже активно поддерживали отца в трудные времена. Дочь была очень привязана к нему и считала лучшим футболистом в мире.
Близнецы Жошуа и Селесте, родившиеся в браке с Ассирией Сейшас Лемос, тоже активно поддерживали отца в трудные времена. Дочь была очень привязана к нему и считала лучшим футболистом в мире.
Жошуа же пошёл по стопам Пеле, играя за юношескую команду «Сантоса». Однако, не добившись весомых успехов, молодой человек отправился учиться в университет Тампы.
Жошуа же пошёл по стопам Пеле, играя за юношескую команду «Сантоса». Однако, не добившись весомых успехов, молодой человек отправился учиться в университет Тампы.
Среди наследников легендарного футболиста могла бы быть и Сандра Мачадо, но она скончалась ещё в 2006 году от рака груди.
Среди наследников легендарного футболиста могла бы быть и Сандра Мачадо, но она скончалась ещё в 2006 году от рака груди.
Сандра была внебрачной дочерью, как и Флавия Курц. К ней Пеле относился по-особенному: «Когда она начала говорить, когда я увидел её лицо, я понял — это моя семья».
Сандра была внебрачной дочерью, как и Флавия Курц. К ней Пеле относился по-особенному: «Когда она начала говорить, когда я увидел её лицо, я понял — это моя семья».
«Я даже не представляю, сколько у меня детей!» Кто стал наследником легендарного Пеле?
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