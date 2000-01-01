«Реал» — не первый! Топ-5 клубов с наибольшим числом побед в 2022 году

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Топ-5 клубов с наибольшим числом побед в 2022 году
Топ-5 клубов с наибольшим числом побед в 2022 году
Рассказываем, какие команды выигрывали чаще остальных в ушедшем году.
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5. «Барселона» — 31 победа
5. «Барселона» — 31 победа
В сезоне-2021/2022 каталонский клуб стал вторым в Примере. В Лиге Европы команда проиграла «Айнтрахту» в четвертьфинале.
«Барса» возглавляет текущую таблицу чемпионата Испании. В Лиге Европы её ожидает встреча с «Манчестер Юнайтед».
«Барса» возглавляет текущую таблицу чемпионата Испании. В Лиге Европы её ожидает встреча с «Манчестер Юнайтед».
4. «ПСЖ» — 32 победы
4. «ПСЖ» — 32 победы
В прошлом сезоне парижане легко и уверенно выиграли чемпионат Франции, а также взяли Суперкубок страны. Однако в Лиге чемпионов клуб потерпел болезненное поражение от «Реала» в 1/8 финала.
Мало кто сомневается, что «ПСЖ» и в новом году выиграет Лигу 1. А вот в 1/8 финала ЛЧ Месси, Мбаппе и компании досталась «Бавария», пройти которую будет сложно.
Мало кто сомневается, что «ПСЖ» и в новом году выиграет Лигу 1. А вот в 1/8 финала ЛЧ Месси, Мбаппе и компании досталась «Бавария», пройти которую будет сложно.
2-3. «Ман Сити» — 37 побед
2-3. «Ман Сити» — 37 побед
В сезоне-2021/2022 футболисты Пепа Гвардиолы всего на очко опередили «Ливерпуль» и стали чемпионами Англии. Но это был единственный трофей британского гранда. В ЛЧ «Сити» нарвался на «Реал» в полуфинале.
В текущей таблице АПЛ «Ман Сити» идёт вторым, уступая «Арсеналу». В Лиге чемпионов команда готовится к встрече с «РБ Лейпциг».
В текущей таблице АПЛ «Ман Сити» идёт вторым, уступая «Арсеналу». В Лиге чемпионов команда готовится к встрече с «РБ Лейпциг».
2-3. «Реал» — 37 побед
2-3. «Реал» — 37 побед
В 2022 году мадридцы завоевали три трофея, выиграв Примеру, ЛЧ и Суперкубок Испании. Несмотря на это, столичный клуб стал лишь вторым в этом рейтинге.
«Реал» закончил 2022-й на втором месте в чемпионате. Отставание от «Барсы» – три очка. В ЛЧ команда готовится к сражению с «Ливерпулем»…
«Реал» закончил 2022-й на втором месте в чемпионате. Отставание от «Барсы» – три очка. В ЛЧ команда готовится к сражению с «Ливерпулем»…
1. «Ливерпуль» — 43 победы
1. «Ливерпуль» — 43 победы
…который и занял первое место в рейтинге. Футболисты Юргена Клоппа выиграли Кубок Англии, Кубок Лиги и Суперкубок Англии, а в чемпионате стали вторыми. В финале ЛЧ «Ливерпуль» уступил «Реалу» (0:1).
В текущем сезоне АПЛ «Ливерпуль» пока лишь шестой. В Лиге чемпионов команда готовится к новой дуэли с прошлогодним обидчиком.
В текущем сезоне АПЛ «Ливерпуль» пока лишь шестой. В Лиге чемпионов команда готовится к новой дуэли с прошлогодним обидчиком.
«Реал» — не первый! Топ-5 клубов с наибольшим числом побед в 2022 году
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