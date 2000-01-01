Красавчик первой части сезона — Гедеон Гузина
29-летний нападающий «Балтики» разрывает Первую лигу.
Босниец Гузина отличался результативностью на протяжении всей карьеры, а прошлым летом перешёл в «Балтику» на правах свободного агента. И продолжил своё дело.
В нынешнем розыгрыше Первой лиги на счету Гузины уже 12 голов (два — с пенальти) в 20 матчах. При этом всего «Балтика» забила 38 мячей, то есть на нападающего приходится почти треть всех голов команды.
Одно из главных преимуществ Гузины — стабильность. Летом он не забивал почти месяц (с конца июля по конец августа), но с тех пор самая долгая безголевая серия Гедеона длилась всего два матча.
В том числе благодаря перформансу Гузины «Балтика» занимает первое место в таблице Первой лиги. Команда набрала 41 очко и на три очка опережает «Аланию». В активе калининградцев 11 побед, восемь ничьих и только одно поражение.
Первая лига: Красавчик первой части сезона-2022/2023
Читайте также
Кто заменит Бускетса в «Барселоне»
Самые крупные трансферы в истории «Шахтёра»
Как Юрген Клопп не узнал экс-игрока «Ман Сити»
Топ-5 португальцев, игравших за «Челси»
Топ-5 клубов с наибольшим числом побед в 2022 году
Какие рекорды Роналду может побить Месси
Бельерин зарабатывает менее € 10 тыс. в неделю
Мартин Эдегор разрывает АПЛ
Чем занимаются дети великого Пеле?
Эрлинг Холанд побил рекорд АПЛ
Эдерсон побил рекорд АПЛ
Лучшие бомбардиры в истории международных матчей
Мбаппе и Холанд — новые Месси и Роналду?
Как футболисты отметили Рождество
Топ-10 футболистов, поднявших свою стоимость
Чемпионы и призёры ЧМ, игравшие в России