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Безумные памятники Месси
Безумные памятники Месси
Собрали самые необычные творения почитателей таланта великого аргентинца.
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Золотая левая нога
Золотая левая нога
В 2013 году левую ногу Месси, выступавшего тогда за «Барселону», увековечили в золоте. Именно ею Лионель забил большинство своих голов.
Масса золотого изделия составила 25 кг. На аукционе лот продали за € 4 млн.<br/>
Масса золотого изделия составила 25 кг. На аукционе лот продали за € 4 млн.
Граффити в Барселоне…
Граффити в Барселоне…
В 2016 году в Каталонии появились большие граффити, посвящённые пятому «Золотому мячу» Месси. Площадь рисунка — 18 квадратных метров!
Граффити рисовала целая бригада художников. Справились за 11 часов. Чего только нет на полотне: лицо Лео крупным планом, «Золотые мячи», силуэт футболиста — и даже изображение его бабушки!
Граффити рисовала целая бригада художников. Справились за 11 часов. Чего только нет на полотне: лицо Лео крупным планом, «Золотые мячи», силуэт футболиста — и даже изображение его бабушки!
…и в России
…и в России
В 2018 году граффити с Месси появились и в России — во время чемпионата мира. Мурал нарисовали во дворе одного из отелей в Казани, где остановилась сборная Аргентины.
Ещё одно сделали уже в подмосковных Бронницах – там сборная Аргентины базировалась во время турнира.
Ещё одно сделали уже в подмосковных Бронницах – там сборная Аргентины базировалась во время турнира.
Гигантский мурал
Гигантский мурал
А вот в 2022-м Месси с пятой попытки стал чемпионом мира. И на одном из высотных домов в его родном Росарио появился 69-метровый (!) мурал легенды.
«Из другой галактики и из моего города» — такое поэтичное название дали этому творению его авторы.
«Из другой галактики и из моего города» — такое поэтичное название дали этому творению его авторы.
Самые грандиозные памятники Месси. Одна золотая нога чего стоит!
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