Звезда Ла Лиги пропустил матч впервые за 7 лет! Но есть рекордсмены покруче

Кому принадлежал рекорд в Испании до этого?

В октябре 2021 года Иньяки Уильямс установил рекорд Ла Лиги, выйдя на поле в 203-м матче подряд. Он превзошёл достижение Хуана Антонио Ларраньяги. Полузащитник «Реала Сосьедад» провёл 202 матча за один клуб и только в семи играх был заменён.