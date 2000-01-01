Как пройдёт оплата трансфера Фернандеса в «Челси»
Рекордную сумму в € 121 млн португальский клуб получит не полностью — придётся делиться. Почему?
По информации журналиста TyC Sports Сесара Луиса Мерло, лондонский клуб выплатит € 121 млн шестью траншами.
Первый платёж составит около € 45 млн, остальные пять будут разделены пропорционально — каждый примерно по € 15 млн.
«Бенфика» требовала от «Челси» всю сумму сразу, поскольку нуждается в деньгах для оплаты долга перед «Ривер Плейт». Предыдущий клуб Фернандеса получит 25% от суммы за его переход.
Таким образом, аргентинцы заработают € 34 млн, причём четыре из них являются солидарными выплатами за игрока.
Трансфер 22-летнего полузащитника стал самым дорогостоящим в истории АПЛ. До этого рекордной считалась покупка Джека Грилиша, за которого «Манчестер Сити» заплатил «Астон Вилле» € 117,5 млн.
Контракт «Челси» с Фернандесом рассчитан до 2031 года. Энцо стал восьмым новичком лондонцев за одно зимнее трансферное окно.
Крупнейший трансфер АПЛ — в деталях. «Челси» заплатит € 120 млн, но не сразу
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