У любимчика Карпина новый клуб! Главные переходы зимы в Серии А

10 самых дорогих зимних трансферов Серии А сезона-2022/2023
Представляем топ-10 переходов в итальянские клубы в это зимнее трансферное окно.
10. Тио Ципот — из «Муры» в «Специю» за € 700 тыс.
«Специя» представлена в списке сразу четырьмя игроками. 17-я команда Италии нуждалась в усилении. В скромном словенском чемпионате отыскали 19-летнего Ципота, за которого отдали меньше € 1 млн. Статистика в сезоне: 22 матча, три гола, два ассиста.
9. Гиоргос Кирьякопулос — из «Сассуоло» в «Болонью» за € 1 млн (аренда)
«Болонья» укрепила левый фланг обороны греческим футболистом. Правда, за аренду 26-летнего игрока пришлось заплатить € 1 млн. Кирьякопулос стал полноценным футболистом «Сассуоло» в сентябре 2020 года.
8. Раймондс Кроллис — из «Валмиеры» в «Специю» за € 1,5 млн
Ещё один новичок «Специи». Боссов итальянского клуба настолько впечатлила игра 21-летнего нападающего из Латвии, что они отдали за него € 1,5 млн. В прошлом сезоне Кроллис был очень хорош — 25 голов в 38 матчах. Но играл он в не самой сильной лиге.
7. Эльдор Шомуродов — из «Ромы» в «Специю» за € 1,5 млн (аренда)
Узбекский нападающий, которого так любит Валерий Карпин ещё с «Ростова», продолжает путешествие по Италии. Поиграл за «Дженоа» и «Рому», теперь уехал в аренду в «Специю». Там у Шомуродова наверняка будет гораздо больше игровой практики. В этом сезоне он провёл восемь матчей и забил один мяч.
6. Йосип Брекало — из «Вольфсбурга» в «Фиорентину» за € 1,5 млн
«Фиорентина» укрепила состав футболистом сборной Хорватии (33 матча, четыре гола), у которого есть опыт игры в топ-лигах. С 2016 года Брекало выступал за «Вольфсбург», «Штутгарт» и «Торино». На его счету 122 матча в Бундеслиге и 32 — в Серии А.
5. Матеуш Прашелик — из «Шлёнска» в «Верону» за € 2 млн
«Верона» нашла усиление в польском чемпионате — купила 22-летнего полузащитника Прашелика из «Шлёнска». Правда, это приобретение на перспективу. В конце января «Верона» отправила парня в аренду в клуб Серии В «Козенцу».
4. Абдельхамид Сабири — из «Сампдории» в «Фиорентину» за € 2,5 млн
Сабири играет в Италии с 2020 года. «Фиорентина» заплатила «Сампдории» € 2,5 млн, но остаток сезона-2022/2023 марокканец проведёт в генуэзском клубе. Сейчас 26-летний футболист восстанавливается после травмы подколенного сухожилия.
3. Пшемыслав Висневски — из «Венеции» в «Специю» за € 4 млн
Самый дорогой трансфер «Специи» в прошедшее зимнее окно. За 24-летнего полузащитника пришлось заплатить € 4 млн. Приличная сумма, учитывая, что до этого Висневски играл за клуб Серии В «Венецию». Там, кстати, сейчас находится Денис Черышев.
2. Матеус Мартинс — из «Флуминенсе» в «Удинезе» за € 6 млн
«Удинезе» не побоялся выложить за 19-летнего бразильца € 6 млн. Правда, сразу после трансфера итальянский клуб отправил парня набираться опыта в Чемпионшип — Мартинса арендовал «Уотфорд». До этого парень играл исключительно в Бразилии.
1. Антонин Барак — из «Вероны» в «Фиорентину» за € 8,5 млн
Барак играет за «Фиорентину» ещё с лета 2022 года. Но до этого он был в аренде, а зимой клуб из Флоренции выкупил права на чеха у «Вероны». В нынешнем сезоне Антонин уже провёл 25 матчей во всех турнирах и забил пять мячей.
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