65 лет назад произошла Мюнхенская трагедия
6 февраля 1958 года разбился самолёт, на борту которого находился состав «Манчестер Юнайтед»: футболисты, тренеры, болельщиков и журналисты. Из 44 человек погибли 23, ещё 19 получили ранения. Далее – короткое видео о случившемся.
Среди выживших был Бобби Чарльтон, который всё-таки стал большой звездой
Многие футболисты, такие как защитник Билл Фоулкс ил вратарь Гарри Грегг, продолжили играть. Однако для некоторых травмы оказались слишком серьёзными. Так оборвалась карьера талантливого хавбека Джеки Бланчфлауэра.
Великий тренер Мэтт Басби два месяца восстанавливался
Позже он вернулся в клуб и к тренерской работе, чтобы сделать «МЮ» победителем еврокубка десять лет спустя.
Каждый год «Юнайтед» минутой молчания вспоминает погибших в той авиакатастрофе.
Особые часы на стадионе «Олд Траффорд» застыли в тот самый миг.
65 лет назад самолёт с игроками «Манчестер Юнайтед» разбился в Мюнхене
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