65 лет назад самолёт с игроками «Манчестер Юнайтед» разбился в Мюнхене

Среди выживших был Бобби Чарльтон, который всё-таки стал большой звездой

Многие футболисты, такие как защитник Билл Фоулкс ил вратарь Гарри Грегг, продолжили играть. Однако для некоторых травмы оказались слишком серьёзными. Так оборвалась карьера талантливого хавбека Джеки Бланчфлауэра.