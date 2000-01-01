Звёзды мирового футбола в образе детей
Месси, Роналду и другие звёзды футбола резко «помолодели».
Лионель Месси («ПСЖ»/Аргентина)
Килиан Мбаппе («ПСЖ»/Франция)
Криштиану Роналду («Аль-Наср»/Португалия)
Неймар («ПСЖ»/Бразилия)
Гарри Кейн («Тоттенхэм»/Англия)
Гарет Бэйл (Уэльс)
Кевин Де Брёйне («Ман Сити»/Бельгия)
Мохамед Салах («Ливерпуль»/Египет)
Антуан Гризманн («Атлетико»/Франция)
Роберт Левандовски («Барселона»/Польша)
Уэйн Руни (Англия)
Роналдиньо (Бразилия)
Тьерри Анри (Франция)
Дидье Дрогба (Кот-д'Ивуар)
Фрэнк Лэмпард (Англия)
Зинедин Зидан (Франция)
Стивен Джеррард (Англия)
Фернандо Торрес (Испания)
Андрес Иньеста (Испания)
Хави (Испания)
Месси и Роналду «сбросили» больше 30 лет! Искусственный интеллект превратил звёзд в детей
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