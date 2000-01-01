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Звёзды мирового футбола в образе детей
Звёзды мирового футбола в образе детей
Месси, Роналду и другие звёзды футбола резко «помолодели».
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Лионель Месси («ПСЖ»/Аргентина)
Лионель Месси («ПСЖ»/Аргентина)
Килиан Мбаппе («ПСЖ»/Франция)
Килиан Мбаппе («ПСЖ»/Франция)
Криштиану Роналду («Аль-Наср»/Португалия)
Криштиану Роналду («Аль-Наср»/Португалия)
Неймар («ПСЖ»/Бразилия)
Неймар («ПСЖ»/Бразилия)
Гарри Кейн («Тоттенхэм»/Англия)
Гарри Кейн («Тоттенхэм»/Англия)
Гарет Бэйл (Уэльс)
Гарет Бэйл (Уэльс)
Кевин Де Брёйне («Ман Сити»/Бельгия)
Кевин Де Брёйне («Ман Сити»/Бельгия)
Мохамед Салах («Ливерпуль»/Египет)
Мохамед Салах («Ливерпуль»/Египет)
Антуан Гризманн («Атлетико»/Франция)
Антуан Гризманн («Атлетико»/Франция)
Роберт Левандовски («Барселона»/Польша)
Роберт Левандовски («Барселона»/Польша)
Уэйн Руни (Англия)
Уэйн Руни (Англия)
Роналдиньо (Бразилия)
Роналдиньо (Бразилия)
Тьерри Анри (Франция)
Тьерри Анри (Франция)
Дидье Дрогба (Кот-д'Ивуар)
Дидье Дрогба (Кот-д'Ивуар)
Фрэнк Лэмпард (Англия)
Фрэнк Лэмпард (Англия)
Зинедин Зидан (Франция)
Зинедин Зидан (Франция)
Стивен Джеррард (Англия)
Стивен Джеррард (Англия)
Фернандо Торрес (Испания)
Фернандо Торрес (Испания)
Андрес Иньеста (Испания)
Андрес Иньеста (Испания)
Хави (Испания)
Хави (Испания)
Месси и Роналду «сбросили» больше 30 лет! Искусственный интеллект превратил звёзд в детей
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