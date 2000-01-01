Тренеру «Спартака» прямая дорога в сборную? Только в новом веке было восемь таких случаев!

Тренеры «Спартака», возглавлявшие сборные команды
От Карпина в России до Тедеско в Бельгии. «Спартак» — большая кузница тренеров для сборных.
Валерий Карпин — сборная России
Карпин стал главным тренером «Спартака» в 2009 году и дважды поднимал команду на вторую ступень пьедестала. В 2021-м Валерий возглавил национальную команду. Перед ЧМ-2022 Россия должна была пройти стыковые матчи, но не дошла до них из-за бана.
Станислав Черчесов — сборная России
В 2007 году Черчесов вместе с красно-белыми боролся за золото ЧР, но проиграл. А через год случились разгромные поражения от ЦСКА в РФПЛ и киевского «Динамо» в ЛЧ. Зато тренер преуспел на домашнем ЧМ — дошёл до 1/4 финала.
Олег Романцев — сборная России
Романцев восемь раз выигрывал чемпионат России со «Спартаком», трижды брал Кубок и доходил до 1/2 финала Кубка чемпионов. В сборной ему не везло: провал на Евро-1996, пропуск следующего европейского первенства и упущенная путёвка в 1/8 финала на ЧМ-2002.
Георгий Ярцев — сборная России
С Ярцевым москвичи в 1996 году стали чемпионами России. Национальную команду он принял в 2003-м. Вместе они прорвались на Евро-2004, но неудачно выступили в финальной стадии, а затем разгромно проиграли Португалии в отборе ЧМ-2006.
Георгий Ярцев — сборная России
С Ярцевым москвичи в 1996 году стали чемпионами России. Национальную команду он принял в 2003-м. Вместе они прорвались на Евро-2004, но неудачно выступили в финальной стадии, а затем разгромно проиграли Португалии в отборе ЧМ-2006.
Мурат Якин — сборная Швейцарии
В 2014 году «Спартак» Якина финишировал шестым в чемпионате России и не квалифицировался в еврокубки. Через семь лет Мурат вывел сборную Швейцарии на ЧМ в Катаре, опередив итальянцев.
Александр Старков — сборная Латвии
В активе Старкова серебро РПЛ и полуфинал Кубка России. Конфликт с Аленичевым вынудил его уйти. В 2007 году Александр вернулся в сборную Латвии, но повторить успех Евро-2004 (выход в финальный раунд) не смог.
Руй Витория — сборная Египта
Витория неоднозначно поработал в России: с одной стороны — вылет из ЛЧ, с другой — исторический выход из группы в Лиге Европы. С июля 2022 года Руй возглавляет сборную Египта.
Доменико Тедеско — сборная Бельгии
Тедеско не выиграл взял с московским клубом серебро и вывел на новый уровень ряд игроков, вроде Максименко, Умярова, Соболева. Теперь Доменико попробует возродить сборную Бельгии после провала на ЧМ-2022.
Тренеру «Спартака» прямая дорога в сборную? Только в новом веке было восемь таких случаев!
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