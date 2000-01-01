Варианты будущего Лионеля Месси
В прошлом году аргентинец закрыл важнейшую цель жизни – выиграл чемпионат мира. И, кажется, задумался о финальном этапе клубной карьеры. Что дальше? Смотрите в нашем коротком ролике (со звуком).
Варианты будущего Лионеля Месси
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