Пятикратные чемпионы! Все межсезонные трофеи «Спартака»

Все межсезонные трофеи «Спартака»
Собрали все титулы красно-белых за 11 лет. «Копа дель Соль» ещё помните?
«Копа дель Соль» (Испания, февраль-2012)
В группе «Спартак» победил «Гётеборг» (по пенальти), проиграл «Русенборгу» (тоже по пенальти) и разгромил «Мольде». А в финале обыграл «Копенгаген» благодаря единственному голу Николаса Парехи. Лучшим бомбардиром стал Веллитон (три гола).
Кубок Матч Премьер (Катар, январь-2019)
«Спартак» одержал три победы в трёх матчах. Разгрома избежал лишь «Ростов» (2:1), а «Зенит» и «Локомотив» проиграли 0:3 и 0:4 соответственно.
Кубок Матч Премьер (Катар, февраль-2020)
Чуть менее успешный турнир для «Спартака». Красно-белые обыграли «Ростов» (2:1) и «Партизан» (3:2), а вот «Локомотиву» во 2-м туре уступили по пенальти. Впрочем, это не помешало взять титул.
Кубок Матч Премьер (Москва и Химки, июль-2021)
Вновь три разгрома, причём все с разницей «+4»! «Сочи» и «Рубин» проиграли по 0:4, а «Химки» — 1:5.
Зимний кубок РПЛ (февраль-2023)
Ещё три победы «Спартака». Правда, «Ростов» красно-белые обыграли лишь по пенальти, а вот «Краснодар» и «Сочи» — 4:0 и 2:0 соответственно.
Большие титулы
Были в этот период у «Спартака» и крупные достижения. В 2017 году команда выиграла чемпионат страны, а в 2022-м взяла Кубок.
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