Пятикратные чемпионы! Все межсезонные трофеи «Спартака»

Кубок Матч Премьер (Катар, февраль-2020)

Чуть менее успешный турнир для «Спартака». Красно-белые обыграли «Ростов» (2:1) и «Партизан» (3:2), а вот «Локомотиву» во 2-м туре уступили по пенальти. Впрочем, это не помешало взять титул.