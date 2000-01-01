Игрок Бундеслиги стал донором и пропустил матч
Вилли Орбан из «РБ Лейпциг» совершил доброе дело — и не сыграл с «Унионом».
30-летний защитник «РБ Лейпциг», игрок сборной Венгрии, от звонка до звонка отыграл все предыдущие матчи Бундеслиги в сезоне-2022/2023. Однако 11 февраля взял выходной.
Почему именно он?
Орбан выступает за «РБ Лейпциг» с 2015 года. В 2017-м он зарегистрировался в немецком реестре доноров костного мозга. И вот игроку пришло уведомление, что его донорство может спасти чью-то жизнь.
«Это возможность спасти человеческую жизнь с минимальными усилиями. Тут нечего думать. Я искренне надеюсь, что моё донорство поможет полностью излечить реципиента», — цитирует игрока официальный сайт Бундеслиги.
Перед забором стволовых клеток Вилли не тренировался. И не сыграл в субботу с «Унионом», так как донорам рекомендуется 10-дневный отдых.
И как сыграли?
Без Орбана «РБ Лейпциг» проиграл «Униону», который в гостях одержал волевую победу (2:1). У «быков» осталось 36 очков, а у столичного клуба стало 42. Лидирует «Бавария» (43).
А может ли спортсмен быть донором крови?
«С точки зрения антидопинговых правил спортсменам не запрещено быть донорами цельной крови, то есть сдавать кровь. Однако отдельные виды донорства могут быть запрещены», — отмечается на сайте РУСАДА.
В этом сезоне в Германии уже был подобный случай. Марцель Франке, играющий за «Карлсруэ» во второй Бундеслиге, пропустил один из матчей, став донором стволовых клеток для больного раком крови.
Самый известный донор в мировом футболе — Криштиану Роналду. Пятикратный обладатель «Золотого мяча» регулярно сдаёт кровь. По этой причине на его теле нет татуировок.
Также в 2022 году донором крови стал бывший футболист «Ливерпуля» и сборной Англии Эмиль Хески. Он узнал, что двое его детей — носители гена серповидноклеточной анемии.
Игрок Бундеслиги пропустил важный матч по необычной причине. Он стал донором
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