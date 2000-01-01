Лучшие бомбардиры топ-лиг из бывшего СССР. Головин и Малиновский ворвутся в десятку?

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Лучшие бомбардиры топ-5 лиг с постсоветского пространства
Лучшие бомбардиры топ-5 лиг с постсоветского пространства
Собрали главных голеадоров с постсоветского пространства, которые чаще всего отличались в ведущих европейских чемпионатах.
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10. Эрик Ассадурьян (Армения) — 37 голов
10. Эрик Ассадурьян (Армения) — 37 голов
Почти не известный отечественному болельщику форвард. Всю карьеру провёл во французских клубах. Чаще всего отличался за «Лилль» в первой половине 90-х (27 голов), также забивал за «Тулузу» и «Лион».
9. Владимир Бесчастных (Россия) — 39 голов
9. Владимир Бесчастных (Россия) — 39 голов
В 1994 году перешёл из «Спартака» в «Вердер», однако больше запомнился по выступлениям за испанский «Расинг». На счету Бесчастных 28 голов в 140 матчах в Примере.
8. Марьян Пахарь (Латвия) — 42 гола
8. Марьян Пахарь (Латвия) — 42 гола
Легенда «Саутгемптона» первой половины нулевых. В сезоне-1999/2000 забил 13 голов в АПЛ, а в сезоне-2001/2002 — целых 14!
7. Игорь Колыванов (Россия) — 44 гола
7. Игорь Колыванов (Россия) — 44 гола
В первой половине девяностых выступал за «Фоджу», а во второй — за «Болонью». Лучший результат Колыванова — 11 голов в Серии A в сезоне-1996/1997.
6. Андрей Канчельскис (Россия) — 45 голов
6. Андрей Канчельскис (Россия) — 45 голов
В начале 90-х был игроком основы «МЮ», забил за клуб 28 голов в АПЛ. Также отличался в составе «Эвертона» и «Фиорентины», играл за «Ман Сити» и провёл один матч за «Саутгемптон».
5. Андрей Воронин (Украина) — 53 гола
5. Андрей Воронин (Украина) — 53 гола
Сделал себе имя в Бундеслиге. Чаще всего отличался за «Байер» (32 гола), также забивал за «Кёльн» и «Герту». С 2007 по 2010 год играл в «Ливерпуле» и успел забить пять мячей.
4. Генрих Мхитарян (Армения) — 64 гола
4. Генрих Мхитарян (Армения) — 64 гола
Единственный игрок в списке, кто продолжает карьеру. Сейчас 34-летний Мхитарян — игрок «Интера», а до этого Генрих забивал за «Боруссию» Д, «МЮ», «Арсенал» и «Рому».
3. Валерий Карпин (Россия) — 68 голов
3. Валерий Карпин (Россия) — 68 голов
С 1994 по 2005 год выступал в Примере. Больше всего голов забил за «Реал Сосьедад» (36), также отличался за «Сельту» (26) и «Валенсию» (6).
2. Александр Мостовой (Россия) — 72 гола
2. Александр Мостовой (Россия) — 72 гола
Легенда «Сельты». Выступал за клуб с 1996 по 2004 год, забив 54 гола в 235 матчах чемпионата Испании. И получил прозвище Царь. Также отличался за «Кан» и «Страсбург» в Лиге 1.
1. Андрей Шевченко (Украина) — 136 голов
1. Андрей Шевченко (Украина) — 136 голов
Один из лучших игроков мира первой половины нулевых. Выступая за «Милан», забил 127 голов в Серии A. В 2004-м выиграл «Золотой мяч». Также на счету Шевченко девять голов за «Челси» в АПЛ.
Кто может их догнать?
Кто может их догнать?
И в качестве бонуса — четыре футболиста, которые в скором времени могут ворваться в топ-10.
Хвича Кварацхелия (Грузия, 22 года) — 9 голов
Хвича Кварацхелия (Грузия, 22 года) — 9 голов
В 2022 году экс-игрок «Локомотива» и «Рубина» ворвался в европейский футбол. У него уже 9 голов в 18 матчах за «Наполи» в Серии A.
Алексей Миранчук (Россия, 27 лет) — 10 голов
Алексей Миранчук (Россия, 27 лет) — 10 голов
В 2020 году воспитанник «Локомотива» перешёл в «Аталанту», а с лета-2022 играет за «Торино». У него уже 10 голов в Серии A.
Александр Головин (Россия, 26 лет) — 19 голов
Александр Головин (Россия, 26 лет) — 19 голов
Экс-игрок ЦСКА проводит уже пятый сезон за «Монако». На счету Головина 19 голов в 125 матчах в Лиге 1.
Руслан Малиновский (Украина, 29 лет) — 24 гола
Руслан Малиновский (Украина, 29 лет) — 24 гола
За три с половиной сезона в «Аталанте» украинский форвард забил 23 гола в 115 матчах Серии A. Этой зимой он ушёл в аренду в «Марсель» и уже успел однажды отличиться в Лиге 1.
Лучшие бомбардиры топ-лиг из бывшего СССР. Головин и Малиновский ворвутся в десятку?
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