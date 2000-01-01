Лучшие бомбардиры топ-лиг из бывшего СССР. Головин и Малиновский ворвутся в десятку?

5. Андрей Воронин (Украина) — 53 гола

Сделал себе имя в Бундеслиге. Чаще всего отличался за «Байер» (32 гола), также забивал за «Кёльн» и «Герту». С 2007 по 2010 год играл в «Ливерпуле» и успел забить пять мячей.