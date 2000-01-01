Как Давиде Николу уволили дважды за месяц
Боссы «Салернитаны» не отличаются последовательностью.
В прошлом году Давиде Никола спас «Салернитану» от вылета в Серию B. В прессе это называли чудом — весной команда выдала серию +4=1-0!
В этом сезоне команде из Салерно не удалось прибавить. Поражение 2:8 от «Аталанты» переполнило чашу терпения руководства клуба, и 16 января Николу уволили…
…только лишь затем, чтобы уже через два дня позвать его обратно. По словам президента «Салернитаны» Данило Ерволино, наставнику решили дать «второй шанс».
Но Давиде им не воспользовался. Одна победа, три поражения — и 15 февраля тренера снова уволили. Второй раз за месяц! Информации о том, что Николу опять зовут обратно, пока не поступало.
Новый спаситель
Спасать «Салернитану», а клуб стоит в четырёх очках от зоны вылета, призвали известного в прошлом футболиста Паулу Соузу. Он возглавлял «Базель», «Фиорентину», «Бордо» и сборную Польши, а в 2022-м поработал во «Фламенго».
Николе же всего 49 лет, но до «Салернитаны» он успел поработать с семью клубами: «Лумеццане», «Ливорно», «Бари», «Кротоне», «Удинезе», «Дженоа» и «Торино».
Главного тренера клуба Серии A уволили дважды за месяц. Что там происходит?
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