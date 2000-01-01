Игрок аутсайдера АПЛ гениально исполняет штрафные! Чаще со стандартов забивает лишь Месси

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Игрок «Саутгемптона» уступает по штрафным только Месси
Игрок «Саутгемптона» уступает по штрафным только Месси
Удары Джеймса Уорд-Прауса из «Саутгемптона» — настоящая боль для голкиперов.
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18 февраля «Саутгемптон» сенсационно обыграл в гостях «Челси» в матче АПЛ. Единственный гол со штрафного забил 28-летний хавбек «Святых» Джеймс Уорд-Праус.
18 февраля «Саутгемптон» сенсационно обыграл в гостях «Челси» в матче АПЛ. Единственный гол со штрафного забил 28-летний хавбек «Святых» Джеймс Уорд-Праус.
Это уже 17-й мяч Уорд-Прауса со штрафного в АПЛ. Ещё один точный удар — и он догонит Дэвида Бекхэма. У Криштиану Роналду «всего» 12 голов со стандартов в лиге.
Это уже 17-й мяч Уорд-Прауса со штрафного в АПЛ. Ещё один точный удар — и он догонит Дэвида Бекхэма. У Криштиану Роналду «всего» 12 голов со стандартов в лиге.
В погоне за Месси
В погоне за Месси
Впервые Джеймс отличился со штрафного в АПЛ в ноябре 2013 года. С тех пор больше результативных стандартов только у Лионеля Месси, если считать топ-5 лиг Европы. Аргентинец отличился 31 раз.
При этом Месси 333 раза исполнял штрафные, а Уорд-Праус — 112. Таким образом, по проценту реализации он уверенно опережает Лео: 15,2% против 9,3%.
При этом Месси 333 раза исполнял штрафные, а Уорд-Праус — 112. Таким образом, по проценту реализации он уверенно опережает Лео: 15,2% против 9,3%.
Легенда клуба
Легенда клуба
Уорд-Праус, капитан «Саутгемптона», выступает за клуб аж с 2011 года. Он сыграл 328 матчей в АПЛ, забив в них 46 голов.
Также на счету Джеймса 11 матчей в сборной Англии. В них он дважды отметился в воротах соперника.
Также на счету Джеймса 11 матчей в сборной Англии. В них он дважды отметился в воротах соперника.
Однако подвиги капитана пока не особо помогают «Саутгемптону» в сезоне. После 23 игр на счету команды лишь 18 очков. Она занимает 20-е, последнее место в АПЛ.
Однако подвиги капитана пока не особо помогают «Саутгемптону» в сезоне. После 23 игр на счету команды лишь 18 очков. Она занимает 20-е, последнее место в АПЛ.
Игрок аутсайдера АПЛ гениально исполняет штрафные! Чаще со стандартов забивает лишь Месси
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