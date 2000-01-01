10 звёзд футбола, которые играли в «Боруссии», а вы забыли

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В «Боруссии» Дортмунд играло много звёзд футбола. Но о многих вы могли забыть.
В «Боруссии» Дортмунд играло много звёзд футбола. Но о многих вы могли забыть.
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Андрей Ярмоленко (Украина)
Андрей Ярмоленко (Украина)
Капитан сборной Украины подписал контракт с «Боруссией» в 2017 году и сразу же стал лучшим новичком Бундеслиги по версии газеты Bild. В последнем сезоне за команду игрок набрал 12 очков по системе «гол+пас» в 26 матчах.
Пако Алькасер (Испания)
Пако Алькасер (Испания)
В 2018 году форвард оказался в аренде у «шмелей» и сразу показал результат, став первым игроком в истории чемпионата Германии, забившим в ходе одного сезона десять голов после выходов на замену. В клубе Алькасер задержался ещё на год после того, как его выкупили у «Барселоны».
Иван Перишич (Хорватия)
Иван Перишич (Хорватия)
Бронзовый и серебряный призёр чемпионатов мира играл за «Боруссию» с 2011 по 2013 год. Второй сезон в клубе складывался для Перишича неудачно из-за конфликта с главным тренером Юргеном Клоппом. Иван не попадал в основу, публично выражал недовольство, за что нарвался на штраф. 
Максимилиан Филипп (Германия)
Максимилиан Филипп (Германия)
До перехода в «Динамо» нападающий два сезона провёл в немецком клубе. В 2017 году «Фрайбург» провернул рекордный трансфер игрока в «Боруссию» за € 20 млн. Увы, Филипп не был особо результативен: 11 голов в 52 матчах за два года.
Чиро Иммобиле (Италия)
Чиро Иммобиле (Италия)
Чемпион Европы — 2020 оказался в Германии в 2014 году. Адаптироваться в другом чемпионате игроку не удалось: 10 голов в 34 матчах в сезоне-2014/2015 не устроили руководство, и Иммобиле был вынужден перебраться в «Севилью», а затем и в «Торино» на правах аренды.
Александер Исак (Швеция)
Александер Исак (Швеция)
23-летний форвард «Ньюкасла» уже успел поиграть в топ-клубе два года. В 2017 году «Боруссия» оформила переход Исака из АИКа за € 9 млн. Футболист сыграл 13 матчей в двух сезонах, забил один гол и сделал один ассист.
Томаш Росицки (Чехия)
Томаш Росицки (Чехия)
Бронзовый призёр чемпионата Европы — 2004 оказался в стане «шмелей» в 2001 году и провёл там пять лет. В первом сезоне за клуб хавбек выиграл чемпионат Германии. Всего он сыграл за «Боруссию» 149 матчей в Бундеслиге и 23 — в Лиге чемпионов и Кубке УЕФА, забил 22 гола, из них 19 в чемпионате.
Илкай Гюндоган (Германия)
Илкай Гюндоган (Германия)
Ещё один бронзовый призёр европейского первенства 2012 года перед триумфом на мировой арене обосновался в немецком клубе. С 2011 по 2016 год футболист взял с «Боруссией» чемпионат Германии, Кубок и Суперкубок страны, а также был финалистом Лиги чемпионов сезона-2012/2013.
Ашраф Хакими (Марокко)
Ашраф Хакими (Марокко)
24-летний хавбек «ПСЖ» провёл два года в аренде в немецкой команде (2018–2020). В «Реале» игроку не было места в основе из-за смены тренера, зато в «Боруссии» он смог показать себя, взяв Суперкубок Германии — 2019.
Миши Батшуайи (Бельгия)
Миши Батшуайи (Бельгия)
Бронзовый призёр чемпионата мира в России в том же 2018 году провёл полгода в аренде в «Боруссии». В дебютном матче Бундеслиги с «Кёльном» бельгиец оформил дубль, два гола забил он и в игре с «Аталантой» в рамках Лиги Европы.
Бонус: Сергей Горлукович (СССР)
Бонус: Сергей Горлукович (СССР)
Олимпийский чемпион — 1988 в 1990 году подписал контракт с немецким клубом, рассчитывая сразу попасть в основу, но произошло это чуть позже. Тренер Хорст Кёппель сделал Горлуковича одним из основных защитников дортмундцев, увидев его игры в товарищеском матче с Голландией.
10 звёзд футбола, которые играли в «Боруссии», а вы забыли
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