10 звёзд футбола, которые играли в «Боруссии», а вы забыли

Пако Алькасер (Испания)

В 2018 году форвард оказался в аренде у «шмелей» и сразу показал результат, став первым игроком в истории чемпионата Германии, забившим в ходе одного сезона десять голов после выходов на замену. В клубе Алькасер задержался ещё на год после того, как его выкупили у «Барселоны».