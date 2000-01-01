10 звёзд футбола, которые играли в «Баварии», а вы забыли

В «Баварии» играло много звёзд футбола. Но о некоторых вы могли забыть.
Пьер-Эмиль Хёйбьерг (Дания)
27-летний датчанин из «Тоттенхэма» выступал за «Баварию» с 2013 по 2015 год. Хавбек дебютировал за клуб в апреле 2013-го, когда ему было 17, и стал самым молодым игроком мюнхенцев в истории Бундеслиги.
Пепе Рейна (Испания)
Летом 2014-го испанский вратарь пришёл в «Баварию» из «Ливерпуля». За сезон он сыграл лишь три матча в Бундеслиге (Нойер же!) и год спустя ушёл в «Наполи».
Альваро Одриосола (Испания)
Защитник «Реала» провёл в аренде в «Баварии» вторую половину ковидного сезона-2019/2020. И выиграл не только Бундеслигу, сыграв три матча, но и ЛЧ.
Хамес Родригес (Колумбия)
Лучший бомбардир ЧМ-2014 в бытность игроком «Реала» не пользовался доверием Зинедина Зидана и провёл два сезона за «Баварию», играя в аренде, — с 2017 по 2019 год. На его счету 43 матча и 14 голов в Бундеслиге.
Мирослав Клозе (Германия)
Лучший бомбардир в истории чемпионатов мира отыграл в «Баварии» пять сезонов: с 2007 по 2011 год. На его счету 24 гола в 98 матчах в Бундеслиге за мюнхенцев.
Шердан Шакири (Швейцария)
«Бавария» — первый большой клуб в карьере экс-игрока «Базеля». За два с половиной сезона (с 2012 по 2015 год) швейцарец забил 11 голов в 52 матчах в Бундеслиге. И выиграл ЛЧ в 2013-м.
Ивица Олич (Хорватия)
После ЦСКА в карьере хорвата был немецкий период: «Гамбург», «Бавария», «Вольфсбург», «Гамбург», «Мюнхен-1860». За «Баварию» экс-армеец выступал с 2009 по 2012 год, 13 раз отличившись в 55 матчах Бундеслиги.
Тони Кроос (Германия)
Ещё один победитель ЛЧ-2012/2013. Кроос выступал за «Баварию» с 2007 по 2014 год (с перерывом на полуторагодичную аренду в «Байер»), после чего ушёл в «Реал», где выиграл ещё четыре ЛЧ.
Анатолий Тимощук (Украина)
После первого отрезка в «Зените» украинский опорник за € 11 млн (данные Transfermarkt) перешёл в «Баварию», в составе которой дважды выиграл Бундеслигу, а также ЛЧ-2012/2013. На счету Тимощука четыре мяча в 86 играх в Бундеслиге за четыре сезона.
Иван Перишич (Хорватия)
«Бавария» арендовала двукратного призёра ЧМ у «Интера» на сезон-2019/2020. Как и Одриосола, хорват выиграл не только Бундеслигу, но и ЛЧ. На его счету четыре гола в 22 матчах в чемпионате Германии.
10 звёзд футбола, которые играли в «Баварии», а вы забыли
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