10 звёзд футбола, которые играли в «Баварии», а вы забыли

Тони Кроос (Германия)

Ещё один победитель ЛЧ-2012/2013. Кроос выступал за «Баварию» с 2007 по 2014 год (с перерывом на полуторагодичную аренду в «Байер»), после чего ушёл в «Реал», где выиграл ещё четыре ЛЧ.