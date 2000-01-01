10 звёзд футбола, которые играли в «ПСЖ», а вы забыли

Матея Кежман (Сербия)

Ещё один легионер «Зенита» прибыл к нам из Франции в 2009 году. За парижан он сыграл 21 матч и забил три гола, за сине-бело-голубых и того меньше — всего два гола, тем не менее этого хватило, чтобы команда стала третьей в РПЛ. Правда, выкупать Кежмана не стали.