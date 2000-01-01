10 звёзд футбола, которые играли в «ПСЖ», а вы забыли

В «ПСЖ» играло много звёзд футбола. Но о многих вы могли забыть
Дэвид Бекхэм (Англия)
Последние месяцы перед завершением карьеры в 2013 году Бекхэм провёл в парижском клубе и с ходу завоевал титул чемпиона Франции. Дэвид стал первым англичанином, которому покорились лиги четырёх стран.
Эсекьель Лавесси (Аргентина)
Олимпийский чемпион — 2008 играл в «ПСЖ» с 2012 по 2016 год. В составе клуба он трижды становился чемпионом Франции, один раз брал Кубок страны и три — Суперкубок. За четыре года он провёл 161 игру, в которых забил 36 голов.
Маурисио Почеттино (Аргентина)
Известный тренер, выигравший с французским клубом Лигу 1 в сезоне-2021/2022, когда-то выступал за эту команду (с 2001 по 2003 год). Вклад Почеттино в развитие команды был значительным — благодаря ему она выиграла Кубок Интертото в 2001 году.
Дани Алвес (Бразилия)
Легендарный игрок «Барселоны» подписал контракт с «ПСЖ» в 2017 году. В первом же сезоне Алвес взял все главные национальные трофеи: Кубок и Суперкубок Франции, Кубок французской лиги, а также стал чемпионом страны (дважды).
Рафинья Алькантара (Испания)
Олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро перебрался из «Сельты» в «ПСЖ» в 2020 году. На его счету — чемпионство в Лиге 1 (2021/2022) и победа в Кубке Франции (2020/2021).
Роналдиньо (Бразилия)
До того, как перейти в «Барселону» в 2003 году, великий бразилец провёл два сезона во французском клубе и успел выиграть Кубок Интертото — 2001. Всего Роналдиньо сыграл 86 матчей, в которых забил 25 голов.
Микель Артета (Испания)
Нынешний главный тренер «Арсенала» в годы игровой карьеры успел побывать в Париже (с 2000 по 2002 год). Не сумев пробиться в первую команду «Барселоны», он попробовал себя в другом чемпионате. Забил пять голов в 53 матчах.
Джордж Веа (Либерия)
Обладатель «Золотого мяча» 1995 года три сезона отбегал за парижскую команду (1992–1995). Один раз он становился чемпионом Лиги 1, взял Кубок французской лиги и дважды брал Кубок Франции.
Гжегож Крыховяк (Польша)
В аренду «Локомотиву» Крыховяк попал, будучи игроком «ПСЖ». С клубом он подписал контракт в 2016 году, став самым дорогим на тот момент польским футболистом (трансфер стоил € 30 млн). Однако пробиться в основу команды ему не удалось, поэтому пришлось ехать сначала в Англию, затем в Россию.
Матея Кежман (Сербия)
Ещё один легионер «Зенита» прибыл к нам из Франции в 2009 году. За парижан он сыграл 21 матч и забил три гола, за сине-бело-голубых и того меньше — всего два гола, тем не менее этого хватило, чтобы команда стала третьей в РПЛ. Правда, выкупать Кежмана не стали.
Бонус: Сергей Семак (Россия)
Игра Семака в Лиге чемпионов — 2004/2005 с «ПСЖ» потрясла французский клуб. Россиянин забил гол и заработал пенальти в первом матче и оформил хет-трик во втором. Парижане решили подписать талантливого хавбека ЦСКА, но тот продержался там лишь два года, не закрепившись в основе.
10 звёзд футбола, которые играли в «ПСЖ», а вы забыли
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