Как в реальности зовут известных бразильских футболистов
Собрали знаменитых игроков «селесао», чьи настоящие имена значительно длиннее, нежели игровые.
Неймар да Силва Сантос Жуниор
Один из лучших футболистов поколения, который, правда, пока не становился чемпионом мира, записан в паспорте как Неймар да Силва Сантос Жуниор.
Карлос Энрике Каземиро
Имя опорника, становившегося незаменимым во всех командах, за которые он играл, звучит как Карлос Энрике Каземиро.
Маркос Аоас Корреа
Полное имя защитника, проводящего 11-й сезон в парижском клубе, немного длиннее, чем могло показаться: Маркос Аоас Корреа.
Живанилдо Виейра де Соуза
Бывшего форварда «Зенита», на счету которого 56 голов в 97 матчах в РПЛ, полностью зовут Живанилдо Виейра де Соуза. Халком его прозвали в детстве.
Вагнер Силва де Соуза
А экс-армеец, у которого 85 голов в 172 встречах РПЛ (за два захода), немного схож с Халком по части фамилии – Вагнер Силва де Соуза. «Лав» – прозвище.
Алешандре Родригес да Силва
Бывший форвард «Милана» Пато, так и не раскрывший свой потенциал до конца, на самом деле не имеет ничего общего с утёнком (так Пато называют всю карьеру), ведь он – Алешандре Родригес да Силва.
Рикардо Изексон дос Сантос Лейте
Обладатель «Золотого мяча» 2007 года в составе «Милана», закончивший карьеру в 2017 году, в документах совсем не Кака, а Рикардо Изексон дос Сантос Лейте.
Нелсон де Жезус Силва
Вратарь, без которого невозможно представить «Милан» нулевых, согласно официальному имени – Нелсон де Жезус Силва – не имеет ничего общего со своим прозвищем. Хотя все мы знаем его по короткому «Дида».
Роналдо де Ассис Морейра
Обладатель «Золотого мяча» 2007 года в составе «Барселоны», закончивший карьеру в 2015 году, в паспорте записан как Роналдо де Ассис Морейра.
Роналдо Луис Назарио де Лима
Двукратный обладатель «Золотого мяча», завершивший карьеру в 2011 году, не придумывал себе прозвище. А просто вынес на майку начало своего имени, которое полностью звучит как Роналдо Луис Назарио де Лима.
Маркос Эванжелиста де Мораэс
Единственного футболиста, сыгравшего в трёх финалах чемпионатов мира, зовут Маркос Эванжелиста де Мораэс. Как видите, ничего общего с прозвищем.
Эдсон Арантес до Насименто
Единственный в истории трёхкратный чемпион мира (как игрок) и один из главных символов мирового футбола Эдсон Арантес до Насименто получил прозвище Пеле в качестве дразнилки, которая приклеилась к нему ещё в юности.
Как в реальности зовут известных бразильских футболистов
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