Как в реальности зовут известных бразильских футболистов

Алешандре Родригес да Силва

Бывший форвард «Милана» Пато, так и не раскрывший свой потенциал до конца, на самом деле не имеет ничего общего с утёнком (так Пато называют всю карьеру), ведь он – Алешандре Родригес да Силва.